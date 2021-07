Violectric stellt mit dem Chronos einen neuen Kopfhörerverstärker/DAC vor, der trotz kompakter Abmessungen und Fliegengewicht echte audiophile Klanqualität liefern soll. Verbunden wird er wahlweise per USB-C, Mikro-USB oder Lightning-Anschluss.

Violectric Chronos: Features

Der lediglich 44,5 x 24 x 10 Millimeter kleine DAC/Kopfhörerverstärker ist mit einem DAC-Chip ausgestattet, der DSD256 und PCM bis 32 Bit/384 kHz verarbeiten kann. Der integrierte Kopfhörerverstärker leistet maximal 2 x 30 mW an 32 Ohm beziehungsweise 2 x 5 mW an 600 Ohm und soll damit, so die Pressemitteilung, auch anspruchsvolle Schallwandler antreiben können.

Die Installation eines Treibers ist übrigens nicht nötig, denn der Chronos wird von iOS, Android und Windows 10 direkt als Audiogerät erkannt. Der maximale Stromverbrauch von 200 mA soll sicherstellen, dass der im Zuspieler verbaute Akku nicht über Gebühr belastet wird.

Erhältlich ist der Chronos ab Ende Juli 2021 zum Preis von 199 Euro.

Kontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting



E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: https://www.violectric.de/