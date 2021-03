Es gibt Neuigkeiten vom Hersteller Vincent, der die Fahne der Röhrenverstärkertechnik hochhält, aber auch langjährige Kompetenzen im Transistorbereich mitbringt – und außerdem diverse Hybrid-Verstärker in seinem Portfolio hält. Das aktuellste Produkt ist ein Kopfhörerverstärker.

Vincent KHV-200: Kopfhörerverstärker-Technik

Entwickelt wurde der neue Headphone-Amp maßgeblich von Dipl.-Ing. Frank Blöhbaum, der schon für diverse Vincent-Komponenten als Entwickler verantwortlich zeichnete.

Anders als bei Lautsprechern ist die Bandbreite der möglichen Anschlussimpedanzen von Kopfhörern deutlich größer: Hochwertige Kopfhörer gibt es in einem Impedanzbereich von etwa 16 bis 600 Ohm, teils auch noch darüber. Das Hybridkonzept des Vincent KHV-200 soll in der Lage sein, den gesamten Bereich gut abzudecken. Ein Gain-Schalter an der Rückseite unterstützt dabei, denn er gestattet es, den Verstärkungsfaktor auf Wunsch um 8 dB abzusenken.

Vincent hat zwei Pentoden vom Typ E180F sowie eine ECC82-Doppeltriode verbaut. Zwei Hochpegeleingänge sind vorhanden (an der Frontseite schaltbar). Kopfhörer lassen sich entweder über die frontseitige 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse oder einen rückseitigen XLR-4-Anschluss ankabeln.

Neben einem Lautstärkeregler hat Vincent dem KHV-200 auch einen Balanceregler spendiert. Das 3,6 Kilogramm schwere Gerät ist in Schwarz und Silber erhältlich.

Preis Vincent KHV-200: 999 Euro

