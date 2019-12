Im nordrhein-westfälischen Oberhausen gibt es eine wunderschöne, unter Denkmalschutz stehende Burg namens Burg Vondern, die erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde.

Am dritten Januarwochenende 2020 ist diese Burg Schauplatz der Veranstaltung HiFi auf Burg Vondern. Hier können die Besucher in entspannter Atmosphäre analoges und digitales Equipment bestaunen und „in Ohrenschein nehmen“. Mehr als 60 Marken und Hersteller – von Acoustic Masterpiece über Heed bis van den Hul – sind vor Ort. Neben HiFi-Komponenten, Lautsprechern und Zubehör gibt es aber auch Kunstwerke zu betrachten und ein Livekonzert mit der Band Pure Quo am 18. Januar um 20 Uhr.

Flankiert wird das Event von einem zünftigen Speisen- und Getränkeangebot aus der Burgküche. Der „Wegezoll“ vulgo Eintritt beträgt 5 Euro.

Wann?

Veranstaltung: 18. und 19.01.2020, 11 – 17 Uhr

Konzert: 18.01.2020, 20 Uhr

Wo?

Burg Vondern

Arminstraße 65

46117 Oberhausen

Kontakt

HiFi auf dem Gutshof

Laar 25

47652 Weeze



Telefon: +49(0)163-8999223

E-Mail: info@hifi-oberhausen.de

Web: http://hifiaufdemgutshof.de/