Die just zu Ende gegangene IFA hatte mal wieder zahlreiche Neuigkeiten zu bieten – auch der Berliner Hersteller Teufel ließ sich nicht lumpen und sorgte mit seinen Lautsprechern für ein Quäntchen Rock ’n‘ Roll.

Neben der frisch aufgelegten Teufel Ultima-Serie (wir berichteten) gab es weitere Neuheiten: Mit der neuen Lautsprecherserie Teufel Effekt beispielsweise legt der Hersteller kabellose Rear-Speaker auf, die mit anderen aktiven Teufel-Speakern im Verbund arbeiten: Den Anfang macht hierbei die Neuauflage der Aktivstandbox Teufel Ultima 40 Aktiv. Sie empfängt per HDMI-ARC echten Mehrkanalton und schickt die hinteren Kanäle direkt kabellos an die Rear-Lautsprecher. Der Center wird in diesem Fall über einen speziellen Algorithmus virtualisiert.



Ebenfalls überarbeitet wurde die Bluetooth-Kopfhörerserie Teufel Airy. Neben einem aufgefrischten Design soll es auch verbesserte Funktionalität geben, wie beispielsweise einen neuen Faltmechanismus.

Familienzuwachs vermeldet die Rockster-Serie mit robusten Bluetooth-Lautsprechern. Die neuen Sprösslinge sind der ultrakompakte Teufel Rockster Go und der bequem tragbare Teufel Rockster Cross. Wie alle Modelle der Serie sind sie gegen Wasser und Staub geschützt und extrem robust konstruiert.

Darf es etwas mehr sein? Da wäre noch das Home-PA-System Teufel Power HiFi, ein vollaktives 3-Wege System mit drei aufeinander gestapelten Gehäusen. Im größten Element kommen zwei fette Zwölfzöller-Bässe zum Einsatz. Darüber sitzt ein separates Gehäuse mit einem 8-Zoll-Treiber für den Mittenbereich – und den Hochtonbereich übernimmt standesgemäß ein Horn. Insgesamt bringt es der Turm auf 420 Watt Leistung. Wem das noch nicht reicht, der kann per XLR weitere Power-HiFi-Module ankablen. Da lacht der Nachbar!

Noch sind die vorgenannten Geräte nicht lieferbar, Sie können sich aber auf der Website von Teufel zur Benachrichtigung eintragen und erhalten eine E-Mail bei Verfügbarkeit.

