Nachdem es bereits 2020 eine Zusammenarbeit zwischen Technics und dem Record Store Day gab, geht die Kooperation zwischen beiden Akteuren nun in die Verlängerung. Am 12. Juni und am 17. Juli 2021 finden sogenannte Record-Store-Day-Drops statt. Was es damit auf sich hat?

Record Store Day: Konzept

Idee hinter dem 2008 erstmals aufgelegten Record Store Day ist es, unabhängige beziehungsweise Indie-Plattenläden zu unterstützen. Weltweit nehmen mehr als 3.000 Plattenläden teil, im deutschsprachigen Raum (DACH) sind es immerhin 250. An jedem Record Store Day werden pünktlich zu den „Drop“-Terminen exklusive Platten veröffentlicht, die nur an diesem einen Tag zu erwerben sind: in diesem Jahr sind das etwa 500 exklusive RSD-Releases. Auch wichtige Künstler wie Ozzy Osbourne, Metallica, Iggy Pop oder Jack White haben schon auf diese Weise unterstützt.

Gemeinsam mit Technics gibt es nun an den eingangs genannten Terminen zwei besondere Aktionen: Zum einen ist das eine virtuelle Schnitzeljagd (zum Spielplan: www.recordstoredaygermany.de), bei der ein Preis im Wert von knapp 4.000 Euro verlost wird, nämlich ein Technics Grand Class SL-1200G Plattenspieler. Zum anderen werden im Rahmen einer weiteren Aktion 40 streng limitierte Slipmats im exklusiven Record-Store-Day-Design verlost.

Und wie macht man mit? Nun, das erfahren Sie auch auf den Social-Media-Kanälen des Record Store Day. Hier geht es zum Instagram-Account und hier zum Facebook-Profil.

Kontakt

Technics

Winsbergring 15

22525 Hamburg



Telefon: +49(0)40–8549-0

E-Mail: support_DE@eu.technics.com

Web: https://www.technics.com/de/