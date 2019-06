Teac bringt mit dem AX-505 einen neuen Vollverstärker für Stereo-Freunde heraus, der trotz seiner kompakten Maße (290 x 81,6 x 264 Millimeter) mit „erwachsenen“ Meriten aufwartet: So leistet er nicht nur zweimal 115 Watt, er kommt auch mit einem Kopfhörerverstärker, einem symmetrischen XLR-Hochpegeleingang – sowie drei weiteren Cinch-Hochpegelinputs. Der Teac AX-505 gesellt sich zu den bereits verfügbaren Komponenten der 505 Reference Serie: dem Standalone-DAC UD-505 sowie dem NT-505 USB-DAC/Netzwerk-Player.

Verbaut sind die gut beleumundeten – von Teac für den AX-505 angepassten, so die Pressemitteilung – Ncore-Hypex-Module, die sich laut Teac durch besonders klaren Klang, geringe Verzerrungen und einen hohen Signal-Rausch-Abstand auszeichnen sollen. Sie wurden so beschaltet, dass eine aktive Kühlung nicht notwendig ist – der Amp ist also diesbezüglich vollständig stumm. „Echt vintage“ hingegen sieht die Front des Vollmetall-Gehäuses aus: Sie kommt mit – wenn auch nicht gerade unverzichtbaren, so doch schicken – analogen Pegelanzeigen mit dimmbarer Hintergrundbeleuchtung sowie Lautstärke- und Eingangswahlreglern aus Aluminium.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung. Den Teac AX-505 gibt es ab sofort in den Farben Silber und Schwarz.

Preis Teac AX-505 Stereo-Vollverstärker: 1.499 Euro

