Neues von Teac: Die just aufgelegte 505 Reference Serie soll – so lässt der Hersteller verlauten – hochauflösendes Audio auf ein neues Level heben. Derzeit besteht sie aus drei Geräten.

Der UD-505 ist ein DAC/Kopfhörerverstärker und wandelt bzw. verarbeitet PCM-Daten bis zu 768 kHz/32 Bit und DSD bis 22,6 MHz. Zum Einsatz kommen High-End-Chips von AKM im dual-monauralen Schaltungsdesign. Fünf PCM- und zwei DSD-Digitalfilter gestatten eine Anpassung der Filtercharakteristik an den persönlichen Geschmack. Je ein koaxialer, optischer und USB-Eingang sind für Digitalsignale vorhanden, außerdem gibt’s einen Cinch-Hochpegeleingang. Neben zwei integrierten Clocks für 44,1 und 48 kHz bzw. deren Vielfache verfügt der UD-505 auch über einen Eingang für einen separaten 10-MHz-Taktgeber. Neben klassischen Kopfhöreranschlüssen (Mini- und Normalklinke) gibt es übrigens auch eine Pentaconn-Buchse für symmetrischen Anschluss hochwertiger Kopfhörer.

Perfekt passend dazu: der CG-10M Master Clock Generator. Diese hochpräzise, externe Clock kommt mit vier 10-MHz-Ausgangsbuchsen. Eine frontseitige, hintergrundbeleuchtete Statusanzeige informiert darüber, wann der CG-10M bei optimaler Temperatur arbeitet. Galvanische Trennungen sowie separate Pufferverstärker sollen für jeden der vier BNC-Ausgänge Kreuzinterferenzen bei mehreren gleichzeitig angeschlossenen Geräten verhindern.

Der Dritte im Bunde ist der NT-505 DAC/Netzwerkspieler. Er kommt mit dem gleichen Chipsatz und ähnlicher Konnektivität und Ausstattung wie der UD-505, legt aber den Fokus auf Streaming. Auch er kann auf Wunsch mit dem CG-10M als externem Taktgeber verbunden und in Bezug auf Streaming wahlweise kabelgebunden per LAN oder drahtlos per Bluetooth (aptX) beschickt werden. Das Ankabeln einer Festplatte per USB ist ebenfalls möglich. Damit nicht genug: Ein MQA-Dekoder ist mit an Bord, der NT-505 unterstützt die Hi-Res Streamingdienste Tidal und Qobuz und „Roon-ready“ ist er ebenfalls.

Alle drei Geräte sind in Schwarz und Silber erhältlich.

Preise:

Teac UD-505: 1.399 Euro

Teac CG-10M: 1.499 Euro

Teac NT-505: 1.699 Euro

