Bei SPL geht’s gerade Schlag auf Schlag: Erst vor kurzem berichteten wir über eine neue, geldbeutelfreundliche Produktlinie dieses Herstellers anlässlich der Vorstellung der Kopfhörerverstärker SPL Phonitor One und Phonitor One d, nun kommen ein Monitor- und ein Recording-Controller hinzu.

Funktionen SPL Control One und SPL Marc One:

Der SPL Control One ist ein Monitor-Controller für das moderne Studio, aber durchaus auch für den Heimbereich. Mit ihm lassen sich zwei Audioquellen und zwei Paar Abhörlautsprecher sowie ein Subwoofer verwalten – also die Signale von den Quellen zu den Abhören ohne Umstöpseln routen sowie lautstärkeregeln. Weiterhin an Bord ist ein Kopfhörerverstärker mit Phonitor Matrix zur Simulation von Lautsprechermixen.

Der SPL Marc One kommt zusätzlich mit einem USB-AD/DA-Wandler mit hochwertigen AKM-Chips. Damit wird die Aufnahme und Wiedergabe von digitalem PCM-Audiomaterial mit bis zu 768 kHz/32 Bit sowie das Playback von DSD bis DSD4 möglich. Beide Geräte hatten gestern ihren Produktlaunch.

Preis SPL Control One: 499 Euro | SPL Marc One: 699 Euro

(bei 19 % MwSt., bis 31.12.2020 günstiger)

Kontakt

SPL electronics GmbH

Sohlweg 80

41372 Niederkrüchten

Deutschland

Telefon: +49(0)2163-98340

E-Mail: info@spl.audio

Web: https://spl.audio/