Sony WF-C700N In-Ear-Kopfhörer

Sony kündigt neue True-Wireless-In-Ears an: Sie hören auf die Produktbezeichnung WF-C700N, sind in vier Farbvarianten erhältlich und mit einem aktivem Noise-Cancelling, Freisprecheinrichtung sowie EQ-Funktion ausgestattet.

Sony WF-C700N: Design und Features

Man habe, so Sony, beim Design der WF-C700N großen Wert auf stabilen Halt sowie hohen Tragekomfort gelegt. Hierzu sei umfangreiches Datenmaterial zu unterschiedlichen Ohrformen in die Entwicklung eingeflossen, das Sony in den letzten 40 Jahren sammeln konnte.

Die integrierten dynamischen 5-mm-Treiber sollen trotz der kompakten Bauform der Kopfhörer satten Sound mit kraftvollen Bässen liefern.

Das aktive Noise Cancelling ist adaptiv und „merkt“ sich Orte, an denen sich die Nutzer häufiger aufhalten. Ob Büro, Fitnessstudio oder Stammcafé – das ANC passt sich der Umgebung an. Auf Wunsch gibt es außerdem einen Ambient-Modus, der Umgebungsgeräusche durchlässt, z.B. bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Feineinstellungen von EQ und ANC lassen sich in der kostenlosen Smart Connect App speichern.

Sony gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden an, außerdem sind die In-Ear-Kopfhörer „wasserresistent“ nach IPX4 – und dank Multipoint-Bluetooth lassen sich die Earbuds mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig koppeln.

Außerdem vermelden die Japaner, dass der bereits 2022 eingeführte kabellose Kopfhörer Sony WH-1000XM5 jetzt auch in der Farbvariante „Midnight Blue“ erhältlich ist.

Preise:

Sony WF-C700N: 129,99 Euro

Sony WH-100XM5: 419 Euro

Kontakt

Sony Europe B.V.

Kemperplatz 1

10785 Berlin



Telefon: +49(0)30-419551000

Web: https://www.sony.de/