Sony WF-1000XM5 True-Wireless-Kopfhörer | News fairaudio

Sony kündigt mit dem WF-1000XM5 einen True-Wireless-Kopfhörer an, der – so die Eigenwerbung – mit dem bisher „besten“ und effektivsten aktiven Noise-Cancelling aufwarte, das Sony je entwickelt haben will. Auch die Freisprecheinrichtung sei die bisher am besten klingendste aus dem Hause Sony.

Sony WF-1000XM5: Mächtige Audioprozessoren und hochwertige Mikrofone

Der Sony WF-1000XM5 ist mit einem Echtzeit-Audioprozessor sowie mit „Hochleistungsmikrofonen“ ausgestattet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie sollen die speziell für dieses Modell entwickelten dynamischen Treiber bestmöglich unterstützen. Anders als bei den bisherigen Sony-Modellen sind beim WF-1000XM5 je Ohrhörer gleich drei Mikrofone integriert. Dies ermögliche in jedem Frequenzbereich ein optimales Noise Cancelling.

Außerdem unterstützen die In-Ears dank LDAC-Integration kabelloses hochauflösendes Audio, wobei der DSEE-Extreme-Codec komprimierte Audiodateien in Echtzeit „nahezu“ auf Hi-Res-Qualität extrapoliere, heißt es bei Sony. Bei der Kompression verlorengegangene Details sollen u.a. KI-gestützt wiederhergestellt werden. Außerdem unterstützt der WF-1000XM5 360° Reality Audio. An Bord ist weiterhin eine Head-Tracking-Technologie: Sie analysiert die Kopfposition und passt den Klang entsprechend an – für ein noch authentischeres Musik- oder auch Geräuscherlebnis bei Computerspielen.

Bei der Freisprecheinrichtung setzt Sony auf KI und neuronale Netzwerke. Mithilfe von Knochenschallsensoren wird die Stimme möglichst genau analysiert, auch bei lauter Umgebung – was auf eine optimale Sprachverständlichkeit im Telefoniemodus einzahle.

Die Akkulaufzeit wird mit maximal acht Stunden angegeben, eine dreiminütige Schnellladung macht den Kopfhörer fit für 60 Minuten Spieldauer. Laden lässt sich übrigens auch kabellos nach dem Qi-Standard.

Sony liefert für den nach IPX4 wasserabweisenden Ohrhörer Passstücke in vier verschiedenen Größen mit. Erhältlich sind die neuen True-Wireless-In-Ears ab August in den Farben Schwarz und Silber.

Preis Sony WF-1000XM5: 319 Euro

Kontakt

Sony Europe B.V.

Kemperplatz 1

10785 Berlin



Telefon: +49(0)30-419551000

Web: https://www.sony.de/