Mit dem neuen Ruark Audio R5 HiFi-Musiksystem soll es „Qualität zum Anfassen“ geben: Ein mit Glas- und Metallkomponenten handgefertigtes Gehäuse trifft auf hochwertigen Spannstoff – das soll echte Akzente im Hörraum setzen, frohlockt der Hersteller.

Maßstab für die Entwicklung des Ruark R5 sei das hauseigene Top-Modell R7 gewesen, so die Pressemitteilung. Man wollte dessen Klang und Funktionsumfang nun auch in einem kleineren, hochwertigen Gehäuse anbieten.

Was kann das gute Stück? Nun, integriert in das mit Lautsprechern und Verstärker bewehrte Standalone-System sind ein CD-Spieler, ein Bluetooth- (aptX HD) und ein DLNA-Streamingmodul, DAB/DAB+/FM-Tuner, aber auch ein Phono- und ein Hochpegeleingang sowie eine optische Digitalschnittstelle (Toslink). Weiterhin an Bord: ein Ethernetanschluss und ein Kopfhörerausgang.

Das Ruark Audio R5 ist übrigens multiroomfähig, sein Besitzer kann es kabellos mit diversen anderen Ruark-Komponenten (MRx-, R2Mk3- und R7Mk3-Modelle) verbinden.

Erhältlich ist das System indes noch nicht, es soll aber im Frühjahr auf den Markt kommen – und zwar in den Varianten Walnuss-Furnier und Mattgrau.

Preis Ruark Audio R5: 1.199 Euro

