Der Hersteller Rotel feiert – wir gratulieren! – sein 60-jähriges Jubiläum und legt aus diesem Anlass eine neue Serie namens Diamond auf. Sie besteht aktuell aus dem CD-Spieler/DAC Rotel DT-6000 und dem Vollverstärker Rotel RA-6000.

Rotel DT-6000: Technik und Features

Der Rotel DT-6000 kommt mit einem DAC-Chip der Spitzenklasse, nämlich dem ESS Sabre ES9028PRO, der für jeden Kanal vier Wandler bereithält. Diese redundante Art der Signalverarbeitung soll hohe Detailtreue und klaren Sound bei geringstmöglichem Grundrauschen sicherstellen.

Die Wandlersektion speist vollsymmetrische Differential-Ausgangsfilter, für die Stromversorgung zeichnet ein abgeschirmter Ringkerntrafo mit Slit-Foil-Kapazitäten verantwortlich.

Externe Digitalquellen finden Zutritt via USB-B (hier wird auch MQA/DSD unterstützt) sowie optischem und koaxialem S/PDIF-Eingang (PCM 32 Bit/384 kHz). Digitale Ausgänge sind nicht an Bord, dafür kann das gewandelte Signal per XLR (symmetrisch) und Cinch (unsymmetrisch) abgegriffen werden.

Rotel RA-6000: Vollverstärker mit satter Leistung

Der neue Vollverstärker von Rotel bringt 2 x 350 Watt an 4 Ohm (und knapp 19 Kilogramm auf die Waage) – und orientiert sich technisch an Rotels Flaggschiff-Serie Michi. Beeindruckend ist die Konnektivität: Es gibt im analogen Zweig fünf Eingänge (1 x Phono-MM, 3 x Hochpegel Cinch, 1 x Hochpegel XLR) und im digitalen derer sieben (je 3 x Toslink & S/PDIF koaxial, 1 x USB-B).

Auf der Rückseite findet sich auch ein RJ-45-Netzwerkanschluss, Streaming per Netzwerk ist jedoch nicht möglich, der Anschluss dient zum Aufspielen von Updates. Dafür bietet der Rotel RA-6000 einen Bluetooth-Empfänger für kabelloses Streaming im apt-X-HD-Standard. Zwei Lautsprecherpaare lassen sich anschließen.

Beide Geräte sind ab Juli 2022 in Schwarz und Silber erhältlich.

Preise:

Rotel DT-6000: 2.299 Euro

Rotel RA-6000: 4.499 Euro

Kontakt

D&M Germany GmbH

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal



Telefon: +49(0)5201-87170

E-Mail: support.bw@soundunited.com

Web: https://www.rotel.com/de/