19Der österreichische Hersteller Pro-Ject hat sich bekanntermaßen darauf spezialisiert, gut klingende Elektronik in kompakten Gehäusen unterzubringen. Auf diese Designphilosophie berufen sich auch die beiden neuen Vollverstärker MaiA DS3 und Stereo Box S3 BT. Außerdem gibt’s noch neue Vinyl-Tools, doch der Reihe nach …

Pro-Ject MaiA DS3 und Stereo Box S3 BT: Klein, kompakt, kräftig

Erstaunlich, was Pro-Ject beim MaiA DS3 (siehe Aufmacherbild) alles in ein nur gut 21 Zentimeter breites Gehäuse hineinbekommt. Dieser laut Hersteller schaltungstechnisch in Doppelmono gehaltene Vollverstärker kommt mit je vier analogen (Phono MM/MC/MI, 3 x Hochpegel) und digitalen (2 x Toslink, koaxial, USB) Eingängen, einem Kopfhörerausgang sowie einem Bluetooth-5.0-Empfänger (aptX HD).

Der kleine Wonneproppen liefert an 8 Ohm bis zu 80 Watt pro Kanal. Der DAC des knapp zwei Kilogramm schweren Amps kann digitale Daten bis 24 Bit/192 kHz sowie DSD256 verdauen.

Der kleine Bruder Pro-Ject Stereo Box S3 BT zeigt sich in einem noch kompakteren, etwa halb so großen Gehäuse und kommt zu einem deutlich günstigeren Preis. Dafür ist er aber auch „nur“ mit einem Bluetooth-Empfänger (aptX HD) und zwei analogen Hochpegeleingängen ausgestattet. Die Verstärkerleistung beträgt an 8 Ohm 2 x 21 Watt.

Pro-Ject Vinyl-Tools: Damit die Einstellung stimmt

Gleich zwei neue Justierhilfen bietet Pro-Ject für alle Vinylfreunde: Die Schablone Align it DS3 liegt auf dem Plattenteller auf und bietet „Messplätze“ für Überhang und Azimut bei Tonarmen zwischen 8,6 und 12 Zoll Länge. Da die gesamte Tonarmkurve abgebildet wird, ist eine besonders komfortable Einstellung ohne ständiges Drehen des Plattentellers möglich.

Noch ausgefuchster ist die Pro-Ject Align it PRO – ebenfalls für Tonarme zwischen 8,6 und 12 Zoll Länge. Sie verwendet die sogenannte Baerwald-Geometrie, welche – so heißt es bei Pro-Ject – eine optimale Balance zwischen Abtastung der inneren und äußeren Rillen sowie außerdem eine gute Linearität im mittleren Bereich der Schallplatte sicherstellen soll.

Preise:

Pro-Ject MaiA DS3: 1.199 Euro

Pro-Ject Stereo Box S3 BT: 399 Euro

Pro-Ject Align it DS3: 79 Euro

Pro-Ject Align it PRO: 149 Euro

