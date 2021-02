Die Prime Computer AG ist keine klassische Audio-Firma, sondern laut Eigenbekunden ein Schweizer IT-Hersteller für „nachhaltige und intelligente Hardware-Lösungen“, der sich das Thema „Green IT“ auf die Fahnen geschrieben hat. Das Produkt-Line-up besteht aus Servern und Mini-PCs, die nicht allein klassische Office-Bedürfnisse abdecken, sondern auch in speziellen Einsatzbereichen wie etwa Medizin- und Bildungs-Einrichtungen und in der Gastronomie Verwendung finden. Was hat das nun alles mit HiFi und Musik zu tun?

Nun, es gibt einen weiteren „speziellen Einsatzbereich“, und zwar den als Musikserver und -player. In Zusammenarbeit mit dem umtriebigen, in Oberhausen beheimateten HiFi-Händler und Prime-Computer-Partner Audiosaul bieten die Schweizer ihren Mini-PC „PrimeMini 5“ in einer speziellen Roon-Konfiguration an.

Der PrimeMini 5 trägt seinen Namen zurecht, er misst lediglich 17,7 x 5,5 x 11,4 cm (BxHxT) und wiegt 1,4 kg. Es handelt sich um ein lüfterloses Design, die Abwärme wird vom geschlossenen Aluminiumgehäuse mit integrierten Kühlrippen nach außen transportiert.

Der PrimeMini 5 ist in verschiedenen Hardware-Ausstattungen zu haben, so zum Beispiel mit Intels i3-, i5- oder i7-Chipsatz, unterschiedlich großen RAM- und SSD-Speichern, mit oder ohne WLAN/Bluetooth-Fähigkeiten usw. An Schnittstellen bringt er unter anderem LAN, HDMI und Thunderbolt mit – und für den direkten Einsatz am USB-DAC der Wahl natürlich einen USB-2.0-Port. USB 3.1 ist ebenfalls mit im Angebot.

Entscheidend für die Klangqualität sei neben der hochwertigen Hardware aber vor allem die Softwarekonfiguration, so Wolfgang Saul. Statt eines umfangreichen Betriebssystems setzt er deshalb auf das linuxbasierte „ROCK“: das Roon Optimized Core Kit. Auf dieser Basis wird die Roon-Software installiert. Damit soll sichergestellt werden, dass der kleine Rechner sich ausschließlich auf Audio-Aufgaben konzentriert, was sich klanglich deutlich positiv bemerkbar mache, so Saul weiter.

Ergänzend zum PrimeMini 5 werden im Audiosaul-Onlineshop optional auch hochwertigere Netzteile und LAN-Kabel angeboten – Fragen zum Produkt und zur Konfiguration werden gerne beantwortet. Der PrimeMini 5 kommt mit einer 5-jährigen Hersteller-Garantie.

Preis PrimeMini 5: ab 945 Euro

