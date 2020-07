Mit der MagniFi 2 kündigt Polk Audio ein neues Modell seiner MagniFi-Soundbar-Serie an. Dabei steht Plug and Play im Vordergrund: Die Polk MagniFi 2 wird mit je einem HDMI- sowie optischen Digitalkabel ausgeliefert und kann somit gleich an jeden 4K- oder HD-Fernseher angeschlossen werden. Drei HDMI-2.0-Eingänge sind vorhanden, um eine optimale Darstellung von 4K- bzw. HDR-Inhalten sicherzustellen. Die Lautstärke lässt sich einfach mit den Fernbedienungen führender TV-Hersteller steuern, eine Programmierung oder ein „Anlernen“ sei laut Pressemitteilung nicht erforderlich – aber möglich.

Dank Chromecast-Integration lassen sich Inhalte von den wichtigsten Streamingdiensten wie Amazon Music HD, Apple Music, Deezer oder Tidal streamen und per Sprachbefehl per Google-Assistant-fähigem Lautsprecher steuern. Per Spracheingabe ist es auch möglich, die Lautstärke einzustellen oder Informationen über den aktuell abgespielten Song abzurufen. Streaming per Bluetooth kann die MagniFi 2 auch.

Verbaut sind vier Breitbandtreiber und zwei 0,75-Zoll-Hochtöner, des Weiteren soll ein separater 8-Zoll-Subwoofer mit Bassreflexport für den entsprechenden Tiefgang sorgen. Die ursprünglich von Gründer Matthew Polk entwickelte, patentierte SDA-Technologie (Stereo Dimensional Array) bürge darüber hinaus für hohe Klangtreue, verspricht der Hersteller.

Diverse DSP-Presets machen es möglich, den Klang an den persönlichen Geschmack, die akustischen Gegebenheiten des Raums oder auch die Uhrzeit (es gibt einen Nachtmodus mit dezenten Bässen) anzupassen.

Erhältlich ist die Polk Audio MagniFi 2 Soundbar ab Ende Juli.

Preis Polk Audio MagniFi 2 Soundbar: 499 Euro

Kontakt

Polk Audio - A Division of Sound United Germany

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: 02157 – 1208-0

Web: https://de.polkaudio.com