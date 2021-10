Ortofon Verismo MC-Tonabnehmer

Der Hersteller Ortofon hat mit dem Verismo einen neuen MC-Tonabnehmer mit State-of-the-Art-Anspruch am Start, der die hauseigene Exclusives-Serie bereichern wird. Der Name stellt eine Hommage an die gleichnamige italienische Opern-Stilrichtung dar – denn diese zeichnet sich durch hohen Realismus und weitgespannte Melodien aus.

Ortofon Verismo MC-System: Technik und Details

Zunächst ein Blick auf das Gehäuse. Dieses stellt eine Weiterentwicklung des Designs der Erfolgsmodelle MC A90 und A95 dar. Die Gehäuse werden in einem additiven Laserverfahren (dem sogenannten Selective Laser Melting) hergestellt, wobei feine Titanpartikel nacheinander aufgetragen und dann per Laser miteinander verschmolzen werden. Das soll hohe Fertigungsqualität mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften mit sich bringen.

Der Nadelträger aus reinem Diamant ist fest mit dem Ortofon-Replicant-100-Abtastdiamanten verbunden, woraus gleichermaßen Schnelligkeit und Transparenz resultieren sollen.

Der Antrieb basiert auf einem ebenso kompakten wie kräftigen Neodym-Magneten mit einem leichten Generator. Im Inneren des Magnetsystems wurde ein spezielles Field Stabilizing Element eingesetzt, das ein stabiles und von den Ankerbewegungen unabhängiges Magnetfeld sicherstellen soll. Bei den Spulen kommt der Ortofon-Werkstoff Aucurum zum Einsatz – ein sauerstoffarmes und goldbeschichtetes 6NX-Kupfer.

Weiterhin verfügt der neue MC-Tonabnehmer Verismo über ein Dämpfungssystem, bei dem eine winzige Platinscheibe zwischen zwei Dämpfungselementen aus unterschiedlichen Gummimischungen residiert – dadurch sollen Verzerrungen und Resonanzen so weit wie eben möglich verhindert werden.

Erhältlich ist das Ortofon Verismo im Laufe des Monats Oktober – zum Preis von 6.500 Euro.

Kontakt

ATR Audio Trade

Schenkendorfstraße 29

45472 Mülheim an der Ruhr



Telefon: +49(0)208-882 66 0

E-Mail: info@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/