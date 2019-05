Zur Münchner High End hat der deutsche Hersteller Nubert einen neuen Amp aufgelegt, der das bisher aus den Amps nuPower A, nuPower D und nuControl bestehende Portfolio erweitern soll.

Der neue Nubert nuConnect ampX ist ein Vollverstärker im Midi-Format (23,4 Zentimeter Breite), der 2 x 100 Watt sinus an 4 Ohm leistet. Technische Basis ist die Verstärkerelektronik der erfolgreichen Aktivboxenserie nuPro X, die um eine erweiterte Schnitttstellenvielfalt und Drahtlosfunktion ergänzt wurde. So wurde die Eingangssektion um einen hochwertigen MC- und MM-Phonoeingang (umschaltbar) für Plattenspieler erweitert. Außerdem stehen als Eingänge zur Verfügung: ein analoger Cinch-Hochpegeleingang, zwei digitale USB-Anschlüsse (Host und Speichermedien) sowie je zwei koaxiale und optische S/PDIF-Digitaleingänge. Mit an Bord sind auch ein Bluetooth-Empfangsmodul (aptX) sowie eine DSP-Plattform, die eine feinfühlige Klangabstimmung mit Bass- und Höhenregelung ermöglicht, aber auch eine Loudness-Schaltung beinhaltet.

Dank des integrierten Subwoofer-Outputs lassen sich mit dem Nubert nuConnect ampX auch Sub/Sat-Sets ansteuern – bei einstellbarer Übergangsfrequenz.

Der Clou: Mit Aktivboxen der nuPro X-Serie kann der Nubert nuConnect ampX sowohl drahtlos als auch per Kabel kommunizieren – und zwar in beide Richtungen: So ist es beispielsweise möglich, kabellos das Signal zweier aktiver nuPro X-Lautsprecher empfangen und damit ein Paar Passivboxen zu bespielen.

Das Gerät lässt sich auf dreierlei Arten bedienen: Direkt per Jog/Shuttle-Wheel, per mitgelieferter Fernbedienung – oder auch ganz bequem mit der App nuRemote für iOS und Android. Ein großes OLED-Display informiert über den Betriebszustand und die Einstellungen des Verstärkers.

Der Nubert nuConnect ampX wird voraussichtlich ab Spätsommer 2019 erhältlich sein. Seine öffentliche Premiere hatte er auf der soeben beendeten High End in München.

Preis Nubert nuConnect ampX Vollverstärker: 639 Euro

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171–92690-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/