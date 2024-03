Wer auf der Suche nach der ultimativen Highend-Vorführung ist, sollte demnächst bei My Sound in Starnberg vorbeischauen: Dort gibt es nämlich eine audiophile Kette im deutlich sechsstelligen Preisbereich zu hören. Wolfgang Linhard, Inhaber des exklusiven HiFi-Studios, spricht davon, musikalische Grenzen verschieben zu wollen …

My-Sound: Wadax-D/A-Wandler für eine Viertelmillion am Start

Herzstück der Vorführung ist der Atlantis Reference DAC von Wadax (siehe Bild oben), der allein bereits mit einem Einstandspreis von 250.000 Euro (!) zu Buche schlägt. Er verfügt über ein konsequent durchdachtes Dual-Mono-Design, eine extrem aufwendige Stromversorgung sowie eine ausgefeilte Gehäusekonstruktion für optimales Vibrationsmanagement. Die Musik wird ihm über den Wadax-Atlantis-Reference-Musikserver zugeführt.

Schweizer Elektronik, italienische Kabel, kalifornische Lautsprecher …

Aber es geht noch weiter: Vom DAC aus geht es in die neue Flaggschiff-Vorstufe Soulution 727. Sie zeigt sich extrem breitbandig (DC – 20 MHz) und soll – so heißt es bei My Sound – mit quasi nicht mehr messbaren Verzerrungswerten aufwarten.

Die Endverstärkung übernehmen die 511-Monos von Soulution, außerdem hat My Sound diverse Lautsprecher von Magico am Start – und standesgemäße Verkabelung vom italienischen Spezialisten Vyda (die wir übrigens gerade im Test haben).

Der Gesamtpreis der Kette summiert sich deutlich über 600.000 Euro, so etwas dürfte man live nicht alle Tage erleben. Schauen Sie vorbei – die Adresse und Kontaktdaten finden Sie unten.

Wann?

Freitag, 26. April 2024, von 16:00 bis 20:00 Uhr

Samstag , 27. April 2024, von 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 28. April 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr

Kontakt

My Sound GmbH

Würmstraße 4

82319 Starnberg



Telefon: +49(0)8151-9982261

E-Mail: info@my-sound.net

Web: https://my-sound.net/