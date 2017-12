Den laut Pressemitteilung „kraftvollsten“ Stereo-Endverstärker der Firmengeschichte präsentiert der in Huntingdon – knapp hundert Kilometer nördlich von London gelegen – ansässige, mittlerweile 40 Jahre am Markt agierende Traditionshersteller Meridian. Der Meridian 857 Reference basiere auf einem völlig neuen Schaltungsdesign, das nicht zuletzt auf „dem Verständnis psychoakustischer Prinzipien des menschlichen Gehörs“ beruhe, so die Engländer.

Die Ausgangsleistung des 857 Reference ist mit 250 Watt RMS pro Kanal an 8 Ohm deklariert und mit proportional skalierenden 500 Watt an 4 Ohm, was für die Laststabilität des Amps spricht. Neben symmetrischen (XLR) und unsymmetrischen (Cinch) Eingängen bietet der Meridian 857 Reference auch einen Triggereingang für Heimsteuerungssysteme. Die verstärkten Signale werden per Bi-Wiring-Terminals von WBT an die Lautsprecher entlassen.

Die mittels mehrlagiger Platinentopologie realisierte Schaltung des Meridian 857 Reference arbeite mit geringer Gegenkopplung und zeitige, so die Pressemitteilung, „ultra-geringe Verzerrungen“. Dazu würden auch das neuentwickelte lineare Netzteil samt Trafo mit fünf Sekundärwicklungen (das u.a. Störkomponenten aus dem Stromnetz optimal isoliere) sowie das Gehäuse beitragen: Die gänzlich eisenfreie Aluminium-Konstruktion wirke gegen magnetische Einstreuungen. Standardmäßig ist der – insbesondere für einen Endverstärker – ziemlich augenschmeichlerisch designte Amp in Schwarz erhältlich, die Front ist mit einer Glasplatte verziert. Weitere Farbvarianten sind auf Anfrage möglich.

Im Stand-by wird der Meridian 857 Reference mittels einer Erhaltungsspannung gespeist, was ein Warm-up nach dem Einschalten überflüssig mache, die maximale Klangqualität sei mithin sofort verfügbar. Apropos Wärme: Für thermisch anspruchsvolle Umgebungen (zum Beispiel Schrank- oder Rackeinbau) gibt’s den 857 auch in einer speziellen Rack-Mount-Variante mit variabler Lüftersteuerung.

Der Meridian 857 Reference Stereo Power Amplifier ist ab sofort zum UVP von 8.990 Euro im autorisierten Fachhandel erhältlich.

