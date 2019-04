Ab sofort übernimmt der in Mönchengladbach beheimatete Audio-Distributor CM-Audio den Deutschlandvertrieb von Merason, einer Marke der Schweizer Manufaktur dafraud GmbH.

Der Merason DAC 1 ist dabei das erste „audiophile Werk“ des nahe Bern gelegenen Unternehmens. Mit ihm erheben die Schweizer den Anspruch, „Musikwiedergabe auf höchstem klanglichen Niveau zu bieten“. Ein optimiertes Schaltungslayout, nach Gehör selektierte Bauteile für die analogen und digitalen Schaltkreise zusammen mit einem Reclocking des eingehenden Digitalsignals ohne Resampling sowie konsequent diskret und symmetrisch aufgebaute Signalpfade inklusive Class-A-Pufferung und aufwendiger Spannungsversorgung sollen das Musikhören „zu einem einzigartigen Erlebnis“ werden lassen, wenn man den Schweizern Glauben schenken darf.

Und weiter: „Mit CM-Audio haben wir einen kompetenten und innovativen Vertragspartner für Deutschland gefunden, welcher bestens etabliert ist und durch sein einzigartiges Vertriebskonzept Merason-Produkte Kunden in ganz Deutschland zugänglich macht”, so Daniel Frauchiger, CEO der dafraud GmbH.

Der deutsche Distributor CM-Audio bietet auch für den Merason DAC 1 eines seiner für ihn typischen Testpakete an: „Frei nach dem Motto: ‚Nur zu Hause klingt wie zu Hause‘ bekommt der am Merason-DAC interessierte HiFi-Enthusiast alles nach Hause geschickt, was er zum ausgiebigen Hörtest in der eigenen Anlage benötigt. Auf Wunsch wird eine digitale Quelle zum Beispiel von Lumin, Auralic oder Innuos inklusive vorkonfiguriertem Apple iPad und interner Musikbibliothek zur Verfügung gestellt. Testaccounts für die Streamingdienste Tidal HiFi, Qobuz Sublime+ und Spotify Premium sind ebenfalls fertig vorkonfiguriert und sofort nutzbar“, so Markus Flöter von CM-Audio. Interessenten schicken einfach eine E-Mail an die unten angegebene Adresse.

Preis Merason DAC 1: 4.500 Euro

Kontakt

CM-Audio

Adlerstraße 46

41066 Mönchenglabach



Telefon: +49(0)2161 - 6782451

E-Mail: info@cm-audio.net

Web: https://www.cm-audio.net