Mit dem Model 40n stellt der bekannte Hersteller Marantz einen neuen streamingfähigen Vollverstärker vor, der durch eine Vielzahl von Features, nahezu lückenlose Konnektivität und ausgezeichneten Klang punkten soll. Auch das Design unterstreicht den hohen Anspruch des Geräts.

Marantz Model 40n: Technik und Details

Der Model 40n von Marantz ist eine vollwertige Schaltzentrale für alle highfidelen Situationen – der Titel „Vollverstärker“ stellt dabei fast eine Untertreibung dar: So kommt der Marantz Model 40n nicht nur mit Phono-MM-Eingang und drei analogen Hochpegeleingängen, auch digitale Quellen lassen sich anschließen (HDMI ARC, S/PDIF optisch und koaxial). Die Digitalsektion kann PCM-Dateien bis zu 24 Bit/192 kHz sowie DSD 5,6 prozessieren.

Weiterhin fungiert der Marantz Model 40n als Netzwerkplayer – wahlweise per LAN oder WLAN – und er kann auch via Bluetooth angesprochen werden. Wer übers Internet streamt, hat direkt nativ Unterstützung von Spotify Connect, Tidal, Amazon Musik und TuneIn-Radio. Wie auch bei anderen Marantz-Komponenten kommt das HEOS-Multiroom-Streaming-Ökosystem zum Einsatz, das auch Apple AirPlay2 unterstützt.

Der Verstärker kommt mit einer neu entwickelten Class-A/B-Verstärkerstufe, die 2 x 70 Watt an 8 Ohm bzw. 2 x 100 Watt an 4 Ohm leistet. Pro Kanal kommen vier Ausgangstransistoren zum Einsatz, massive Kupfer-Stromschienen und kurze Signalwege sollen den Innenwiderstand des Geräts senken und dem Marantz Model 40n ermöglichen, auch schwierige Lautsprecher mühelos anzutreiben. Für „kompromisslosen Hörgenuss“, so die Pressemitteilung, sorge eine feine Klangabstimung mit den Marantz-eigenen HDAM-Modulen (Hyper Dynamic Amplifier Modules).

Erhältlich ist der Marantz Model 40n in Schwarz und Silber/Gold, und zwar ab März 2022.

Preis Marantz Model 40n: 2.499 Euro

