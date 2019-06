Frische Kost aus der amerikanisch-japanischen Entwicklerküche vermeldet der Traditionshersteller Marantz: Das neue All-in-one-System Marantz Melody M-CR412 sei zum einen baulich kompakt gehalten (nur 11 Zentimeter hoch), insbesondere aber klangstark: Mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von HiFi-Geräten hätte das Entwicklerteam des Melody M-CR412 auf der Uhr, so die Pressemitteilung.

„Vielseitig“ ist aber ebenfalls ein durchaus passendes Adjektiv für diese Kompaktanlage: So kommt die Marantz Melody M-CR412 unter anderem mit CD-Player (CD-R/RW), UKW-/DAB+-Radio sowie Bluetooth-Schnittstelle. Enge Verwandtschaft besteht übrigens zum kürzlich vorgestellten, 200 Euro teureren Marantz Melody X Netzwerk-CD-Receiver (M-CR612), der allerdings mit zusätzlicher WLAN-Funktionalität und HEOS-Multiroom-Technologie aufwartet. Entsprechend identisch sind aber die jeweiligen Leistungsangaben: 2 x 60 Watt oder 4 x 30 Watt (jeweils an 6 Ohm) für eine A/B-Lautsprecherkonfiguration mit individueller Lautstärkeregelung deklariert der Hersteller. Die Marantz Melody M-CR412 sei entsprechend „mit fast jedem Lautsprechermodell am Markt kompatibel“.

Nicht zu vergessen ist aber auch die USB-A-Schnittstelle, die eine avanciertere Hi-Res-Musikwiedergabe ermöglicht: Sie verdaut WAV/FLAC/AIFF (bis zu 192 kHz/24 Bit), ALAC (96 kHz/24 Bit), DSD 2,8/5,6 MHz – all das, wenn gefordert, natürlich auch gapless.

Praktisch für eine klassische Wohnzimmeranlage sind darüber hinaus die beiden optischen Digital-Audioeingänge: Lässt sich hierüber doch bequem der Sound eines Fernsehers „pimpen“: Die Marantz Melody M-CR412 erkennt ein anliegendes Signal und schaltet entsprechend automatisch auf den optischen Eingang um. Praktischerweise können elementare Funktionen (Lautstärke, Quelle, Ein/Aus) der Melody auch direkt auf eine TV-Fernbedienung programmiert werden.

Die neue Marantz Melody M-CR412 wird ab 15. Juni 2019 bei autorisierten Marantz Händlern an den Start gehen. Mit Blick auf die Farben stehen Schwarz oder das klassische Silber-Gold zur Verfügung. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit 499 Euro angegeben.

