Der Name Manger lässt Lautsprecher-Aficionados aufhören: Gründer und Mastermind Josef Wilhelm Manger (1929 – 2016) entwickelte unter anderem den legendären Biegewellenwandler, der 1982 mit der Rudol-Diesel-Medaille, einem der ältesten deutschen Innovationspreise ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen ist natürlich weiterhin aktiv – im wahrsten Sinne des Wortes …

Manger Workshops: Zwei Termine im 1. Quartal 2022

Wer einen Manger-Lautsprecher live erleben will, der hat alsbald gleich zwei Möglichkeiten dazu. Am 18. Februar 2022 (17 bis 22 Uhr) im Heidelberger HiFi-Fachgeschäft Klinnilk und am 5. März 2022 (10 bis 19 Uhr) im Münsteraner Auditorium. Lassen Sie sich von Daniela Manger, Entwicklerin und Inhaberin des Unternehmens, die Besonderheiten der Manger-Lautsprecher erklären – und hören Sie die Lautsprecher in Aktion.

Als kleinen Appetithappen verweisen wir auch gerne auf ein Video, das von Felix und Julian Mack für Manger Audio produziert wurde. Die beiden sind die Söhne des bekannten Musikproduzenten Reinhold Mack, der unter anderem bereits für BAP, Queen, Black Sabbath und Led Zeppelin tätig war – und seit den 1990er Jahren mit Manger Audio zusammenarbeitet. Hier geht’s zum Video.

Mehr zu den beiden Events gibt es hier, der Termin in Münster kann bequem über die Plattform Eventbrite gebucht werden. Auch wir hatten bereits einen Manger-Lautsprecher im – allerdings mittlerweile gut abgehangen – Test, bitte hier entlang.

