Die schwäbische Manufaktur Makroaudio bringt einen Class-A-Kopfhörerverstärker an den Start, der auf Wunsch auch mit einem eingebauten DAC erhältlich ist: Das Ganze gibt’s zu einem angenehm bodenständig anmutenden Preis.

Makroaudio Steinberg Kopfhörerverstärker

Man habe bei der Entwicklung dieses Amps das Ziel verfolgt, so gut wie jeden dynamischen Kopfhörer mit genügend Leistung zu treiben und dabei möglichst originalgetreu zu klingen, heißt es in der Pressemitteilung von Makroaudio.

Die im Class-A-Betrieb laufende Verstärkereinheit wurde vollständig mit diskreten Bauteilen aufgebaut. Bei der Eingangsstufe setzt Makroaudio auf rauscharme JFET-Transistoren, während in der Treiber- beziehungsweise Ausgangsstufe schnelle und laststabile MOSFETs arbeiten. An der Unterseite des Geräts können drei unterschiedliche Verstärkungsstufen (6 dB, 14 dB und 22 dB) eingestellt werden. Für die Stromversorgung zeichnet ein 50-VA-Ringkerntrafo verantwortlich, im Signalweg liegen hochwertige Wima- und Nichicon-Kondensatoren. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein RK27-Poti vom bekannten Hersteller Alps.

Neben einem 6,3-mm-Klinkenanschluss aus dem Hause Neutrik verfügt der Makroaudio Steinberg zudem über einen niederohmigen Vorverstärkerausgang zum Ansteuern einer separaten Endstufe.

Gegen Aufpreis kann der Makroaudio Steinberg wie erwähnt mit einem DAC-Modul ausgerüstet werden. Hier finden Digitalquellen per S/PDIF (optisch und koaxial) sowie per USB Anschluss. Als Wandler betätigt sich der gut beleumundete ES9038Q2M von ESS-Sabre – ein 32-Bit-Wandlerchip, der via USB bis zu 768 kHz und via S/PDIF bis zu 192 kHz Samplingfrequenz sowie DSD512 (Windows) beziehungsweise DSD256 (MacOS) unterstützt.

Preis Makroaudio Steinberg Kopfhörerverstärker: 795 Euro

Aufpreis für das DAC-Modul: 200 Euro

Kontakt

Makroaudio - Eugen Gurskij Elektronik

Hegaustraße 4

88212 Ravensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 751 7680716

E-Mail: info@makroaudio.de

Web: http://makroaudio.de/