Klipsch ProMedia 2.1 BT Aktivlautsprecher

Der Traditionshersteller Klipsch, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, stellt mit dem Klipsch ProMedia 2.1 BT ein neues Musiksystem für den Schreibtisch vor. Es zeichne sich durch flexible Konnektivität und hohe Leistung aus, so die Pressemitteilung des Unternehmens.

Klipsch ProMedia 2.1 BT: Technik

Das aktive 2.1-System besteht aus einem fünf Kilo schweren Bassreflex-Subwoofer und zwei Satelliten. In die Satelliten (jeweils 18 Watt Dauerleistung) sind pro Kanal ein 3-Zoll-Tiefmitteltöner sowie ein MicroTractrix-Hornlautsprecher integriert. Der 6,5-Zoll-Subwoofer zeichnet für den Tiefbass verantwortlich, in seinem Gehäuse ist eine Endstufe mit einer potenziellen Dauerleistung von rund 65 Watt untergebracht. Die Vorstufenelektronik befindet sich in einem der Satelliten (Master). Der Pegel des Subwoofers lässt sich händisch regeln, um den Bassanteil komfortabel dosieren zu können. Klipsch gibt für das Gesamtsystem einen Frequenzgang von 35 bis 22.000 Hz an.

Musik kann entweder über den 3,5-Millimeter-Stereoklinkenstecker oder per Bluetooth zugespielt werden. Außerdem ist eine Kopfhörerbuchse an Bord, falls einmal akustische Privatsphäre erforderlich ist.

Erhältlich ist das neue 2.1-System ab sofort in der Farbe Schwarz.

Preis Klipsch ProMedia 2.1 BT Aktivsystem: 249 Euro

