Wir berichteten bereits über die Lautsprecher aus dem Hause Kii Audio mit Sitz in Bergisch Gladbach. Nun erreicht uns eine neue Pressemitteilung, die für alle diejenigen interessant sein dürfte, die mehr Flexibilität bei der Aufstellung brauchen.

Da nämlich, so die Pressemitteilung, die Active-Wave-Focusing-Technologie der Kii Three die Schallabstrahlung nach vorne konzentriere, können die Lautsprecher auch ohne Klangeinbußen wandnah oder auch direkt an der Wand platziert werden.

Aus diesem Grund gibt es nun speziell für dieses Modell Wandhalterungen. Es handelt sich dabei um solide Klammern aus pulverbeschichtetem Stahl, die das genaue Ausrichten der Lautsprecher praktischerweise auch noch nach der Wandmontage gestatten sollen: So lassen sich die Ki Three um bis zu 128° drehen und um bis zu 30° neigen.

Natürlich gibt’s auch passende Stative für die herkömmliche Aufstellung. Auch diese bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl, heben die Lautsprecher auf eine Höhe von 70 Zentimetern und lassen sich auf Wünsch mit Sand füllen. Wer mag, kann gegen Aufpreis auch exklusive Sonderanfertigungen der Stative erhalten: Farbe und Höhe sind dann frei wählbar.

Preise:

Kii Three Wandhalterungen: 538 Euro

Kii Three Stands: ab 990 Euro

Kontakt

Kii Audio GmbH

Drosselweg 45

51467 Bergisch-Gladbach

Deutschland

Telefon: +49 (0) 2202 - 2356289

E-Mail: cr@kii.audio

Web: https://www.kiiaudio.com/?lang=04