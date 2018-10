Das noch junge, 2014 in Bergisch Gladbach gegründete Unternehmen Kii Audio hat sich ursprünglich die Entwicklung von vergleichsweise kompakten Lautsprechern, die jedoch wie große, fest installierte Systeme klingen, auf die Fahnen geschrieben – so entstand der Erstling Kii Three, ein Kompaktlautsprecher.

Auf vielfachen Kundenwunsch lässt sich das Ganze aber auch unkompliziert zu einem Standlautsprecher modifizieren, dem Kii Three BXT. Hierzu wird schlichtweg unter jeden Kii Three ein sogenanntes BXT-Modul gestellt. Das dann selbst aber alles andere als schlicht ist: umfasst es doch immerhin acht Treiber und ebenso viele Class-D-Endstufen.

Wie das alles in natura klingt, lässt sich die nächste Zeit auf einer kleinen Roadshow erleben, der Hersteller ist derzeit mit dem Kii Three BXT auf Tour. Geneigte Hörer dürfen das System nicht nur mit ausgesuchten Demo-Tracks, sondern auch mit eigenen Musikwünschen zum Soundcheck bitten.

Die nächsten Termine:



Preise:

Ki Three BXT Ergänzungs-Set: ab 14.995 Euro

Ki Three BXT Gesamtsystem: ab 27.475 Euro

