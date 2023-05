Harman Luxury Audio, die Dachmarke des Lautsprecherherstellers JBL, präsentiert technisch aktualisierte Mark-II-Editionen der klassischen Lautsprechermodelle JBL L82 Classic und JBL L100 Classic. Dabei habe man, so Harman Luxury Audio, an einer Vielzahl von Stellschrauben gedreht.

JBL L82 Classic & L100 Classic MKII: Zahlreiche Verbesserungen im Detail

Bei beiden Modellen handelt es sich um passive, bassreflexsystemunterstützte Kompaktlautsprecher im Vintage-Design. Der JBL L82 MKII ist ein Zweiwegler, während der JBL L100 Classic MKII als Dreiwegedesign konzipiert wurde – das in der Vorgängerversion unserem Redakteur hier bei fairaudio im ausführlichen Test offensichtlich viel Spaß bereitete.

Sowohl der JBL L82 als auch der L100 Classic haben beim MKII-Upgrade einige Verbesserungen erhalten. So erhielt der Tief- bzw. Tiefmitteltöner ein neues Design, das auf eine bessere Linearität und niedrigere Verzerrungen einzahlen soll. Auch beim Hoch- bzw. Mitteltöner wurden Tweaks realisiert. Deutlich überarbeitet wurde die Frequenzweiche, die nun Bi-Wiring gestattet – was natürlich auch einen Wechsel beim Anschlussterminal mit sich brachte: Hier kommen nun – so JBL – „erstklassige“, vergoldete Anschlussklemmen zum Einsatz.

Verfügbar werden die neuen JBL-Lautsprecher wohl im Laufe des Monats. Und: Alsbald finden Sie auf fairaudio auch einen Messebericht zur High End, inklusive weiterer Produktneuheiten aus dem Hause JBL.

Preise:

JBL L82 Classic MKII: 2.250 Euro

JBL L100 Classic MKII: 4.500 Euro

Kontakt

HARMAN Deutschland GmbH

Parkring 3

85748 Garching bei München

Deutschland

Telefon: +49(0)89-3587 01 400

E-Mail: tim.lellinger@harman.com

Web: https://de.jbl.com/premium-audio/