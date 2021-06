Der Hersteller JBL stellt gleich fünf neue mobile Bluetooth-Lautsprecher für den Outdoor-Einsatz vor. Sie unterscheiden sich vor allem in Bezug auf Größe, Treiberbestückung und Akkulaufzeit, einer hat sogar interaktive Features an Bord.

JBL Clip 4

Extrem kompakt und leicht (240 Gramm) kommt dieser wasserdichte Bluetooth-Minilautsprecher daher. Seine Akkulaufzeit beträgt zehn Stunden, sein Karabinerhaken gestattet das Anbringen am Gürtel oder am Rucksack. Er kostet 59,99 Euro.

JBL Charge 5

Der JBL Charge 5 ist in neun verschiedenen Farbvarianten erhältlich und nach dem IP67-Standard wasserdicht und staubfest. Er ist mit einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner sowie zwei passiven Tieftonradiatoren ausgestattet und wiegt knapp unter 1 Kilogramm. Seine Akkulaufzeit beträgt maximal 20 Stunden – die verbaute Powerbank kann auch zum Laden anderer Geräte genutzt werden. Die integrierte PartyBoost-Funktion gestattet das Koppeln mehrerer Lautsprecher. Sein Preis: 179 Euro.

JBL Xtreme 3

Vier Treiber, zwei Bassradiatoren, 15 Stunden Wiedergabezeit, zwei Kilogramm Gewicht. Dieser Lautsprecher ist für die etwas leistungshungrigeren Hörer gedacht. Besonders praxisnahes Gimmick: Sein Tragegurt hat einen integrierten Flaschenöffner, hier sitzt niemand auf dem Trockenen. Preis: 299 Euro

JBL PartyBox On-The-Go

Dieser Lautsprecher spielt kräftig auf – mit einem 5,25-Zoll-Tiefmitteltöner und zwei 1,75-Zoll-Hochtönern. Er kann aber auch zur interaktiven Partymaschine werden: So gibt es nicht nur ein Lichtdisplay mit Lichtorgelfunktion, Sie können auch das mitgelieferte, kabellose Mikro nutzen oder am Instrumenteneingang eine Gitarre einstöpseln – es darf also gejammt werden. Sechs Stunden Akkulaufzeit und einen Spritzwasserschutz nach IPX4 bietet diese Box für einen Preis von 299 Euro.

JBL Boombox 2

Das Spitzenmodell und laut JBL die „lauteste jemals dagewesene JBL-Boombox“. Dieser knapp sechs Kilo schwere Brocken ist nicht nur mit kräftigen Treibern und Verstärkern ausgestattet, auch die Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden beweist Ausdauer. Der Boombox 2 kann per Bluetooth mit Musik beschickt werden, sie verfügt jedoch auch über einen Stereoklinkeneingang zum Anschluss einer externen Hochpegelquelle. Ihr Preis: 499 Euro

