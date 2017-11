Die britische Elektronikmarke IOTAVX hat es sich laut eigenen Angaben auf die Fahnen geschrieben, hochwertiges und bezahlbares HiFi anzubieten – hierzu greife das Team auf erfahrene Ingenieure und Techniker mit 25 Jahren Audio- und Video-Erfahrung zurück. Berthold Daubner und Jens Hörmann von XTZ Deutschland haben die Vertriebstätigkeit für IOTAVX nun unter www.hifipilot.de aufgenommen.

Ab sofort über diesen Shop erhältlich ist die speziell für den AV-Bereich konzipierte 7-Kanal-Endstufe AVXP1. Bis zu 170 Watt pro Kanal (an 4 Ohm) leistet dieser über 30 Kilogramm schwere Bolide, der durch großzügig dimensionierte Kondensatorenbänke (90.000 Mikrofarad) ein perfektes Impulsverhalten garantiere, so die aktuelle Pressemitteilung. Die einzelnen Kanäle können wahlweise per Cinch oder symmetrisch per XLR-Anschluss verkabelt werden.

Im Dezember folgt eine passende 7-Kanal-Vorstufe (hier bereits im Bild) namens AVX1 – unter anderem mit sechs HDMI-Schnittstellen, zwei analogen Cinch-Audio-Inputs und je einem optischen und koaxialen S/PDIF-Eingang. Damit dürfte einem kraftvollen Heimkinogenuss wohl nichts mehr im Wege stehen…

Preis IOTAVX AVXP1 Endstufe: 1.199 Euro

Preis IOTAVX AVX1 Vorstufe: 799 Euro

Kontakt

HIFI-Pilot

Neudorfstraße 19

76316 Malsch

Deutschland

Telefon: +49(0)72469131483

E-Mail: kontakt@hifi-pilot.de

Web: https://www.hifipilot.de/