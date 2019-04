Der deutsche Hersteller In-Akustik erweitert seine „Referenz Selection Serie“ um ein Lautsprecherkabel namens Referenz LS-804 AIR. Es markiert den Einstieg in diese Kabelreihe, die sich vor allem durch den Einsatz der sogenannten „Air-Technologie“ auszeichnet: Ein normales Kabel-Dielektrikum speichert elektrische Energie und gibt sie verspätet wieder ab. Um diesen unerwünschten Effekt zu minimieren, setzt In-Akustik in seiner Kabelreferenzlinie Luft als Dielektrikum ein – die Leiter werden mittels eigens entwickelter Clips in Position und auf Abstand gehalten.

Beim neuen Lautsprecherkabel In-Akustik Referenz LS-804 AIR kommt nun erstmalig eine flache „Ribbon“-Konstruktion zum Einsatz. Die vier Adern des Kabels werden also flach und nicht helixförmig nebeneinander wie bei den Air-Helix-Kabeln angeordnet. Dabei sorge die Aufteilung in mehrere kleinere, voneinander getrennte Leiter für eine Reduzierung des Skin-Effekts, so der Hersteller.

Auch das Leitermaterial spiele eine große Rolle, so In-Akustik weiter. Beim Referenz LS-804 AIR besteht es aus hochreinen Kupferdrähten, die auf einen PE-Kern geflochten werden („Cross Link Super Speed Hohlleiter“). Eine Lackschicht auf den Drähten verhindere dabei Wirbelströme innerhalb des Leiters und schütze das Kupfer vor Oxidation. Ein weiterer klangrelevanter Vorteil stelle der bifilare Aufbau der Leiter dar. Er trage dafür Sorge, dass sich die durch den Strom entstehenden Magnetfelder teilweise kompensierten, was ein neutrales Verhalten des Leiters über ein weites Frequenzspektrum garantiere.

Wie alle Lautsprecher- und Audiokabel der Referenz-Serie wird auch das In-Akustik Referenz LS-804 AIR komplett in Deutschland gefertigt. Der Hersteller präsentiert den neuen Lautsprecherverbinder – wie alle anderen Neuheiten – vom 09.05 bis 12.05.2019 auf der High End in München im Atrium 3.1 des MOC in den Räumen D104 und C121.

Preis:

In-Akustik Referenz LS-804 AIR: ab 999 Euro für 2 x 3,0 Meter

