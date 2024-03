Bald ist es wieder so weit, das MOC München öffnet seine Pforten zur High End 2024. Vom 9. bis 12. Mai 2024 wird München – so heißt es vollmundig in der Pressemitteilung des Ausrichters High End Society – das „Epizentrum des exzellenten Klangs“.

Die Zahlen zur High End 2024

Wie mittlerweile gewohnt, beginnt die High-End-Messe mit zwei Fachbesuchertagen, am anschließenden Wochenende dürfen alle Hifi-Interessierten durch das MOC flanieren. Mehr als 500 Aussteller aus 40 Ländern zeigen die gesamte Bandbreite ihres highfidelen Schaffens. „Die rund 30.000 Quadratmeter umfassende Fläche des MOC ist bis in den letzten Winkel ausgeschöpft“, so die High End Society.

All inclusive: Flankierende Spezialmessen

Natürlich bietet die High-End-Messe wieder ein Rahmenprogramm und Sonderausstellungen. So findet in Halle 1 des MOC die B2B-Zulieferermesse „International Parts & Supply“ (IPS) statt. Ebenfalls in Halle 1 lässt sich die „World of Headphones“ besuchen, wo namhafte Vertriebe und Hersteller eine große Auswahl an Kopfhörern und tragbarem Audiozubehör präsentieren.

Tickets

Fachbesucher haben die Wahl zwischen einem 2-Tages-Ticket für 30 Euro oder einem 4-Tages-Ticket für 49 Euro. Publikumsbesucher können sowohl für den Samstag als auch für den Sonntag Tagestickets für je 10 Euro erwerben. Praktischerweise beinhalten alle Tickets die Möglichkeit, den öffentlichen Nahverkehr MVV kostenlos zu nutzen. Sämtliche Tickets sind ausschließlich online im Ticketshop der High End erhältlich.

Wann?

09. – 10. Mai, 10 bis 18 Uhr: Fachbesuchertage

11. Mai, 10 – 18 Uhr und 12. Mai, 10 – 16 Uhr: Publikumstage

Wo?

MOC München

Lilienthalallee 40 | 80939 München

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/startseite.html