High End 2024: Partnerschaft mit den Mandoki Soulmates

Der ungarischstämmige Musiker Leslie Mandoki hat schon mit unzähligen wichtigen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Seine Mandoki Soulmates sind eine All-Star-Band, die weltbekannt ist – und in diesem Jahr sind sie noch dazu offizielle Partner der High-End-Messe in München.

High End 2024: Vielfalt ist Trumpf

Die Zusammenarbeit zwischen der High End Society und den Mandoki Soulmates soll Ausdruck der Vielfalt in der Musik- und der Audiowelt sein. Dazu passt es sicherlich gut, dass während der High End 2024 – nämlich am 10. Mai 2024 – das neue Studioalbum „A Memory Of Our Future“ der Mandoki Soulmates erscheint.

Die Liste der Mitstreiter ist groß: Dabei sind unter anderem Ian Anderson (Jethro Tull), Bobby Kimball (Toto), die Brecker Brothers, aber auch Al di Meola, Bill Evans und Jack Bruce.

Mandoki wird persönlich auf der High End anwesend sein und bei einem Presse-Event Einblicke in das neue Mandoki-Soulmates-Album geben. Am Merchandise-Stand der Mandoki Soulmates sind außerdem diverse Meet-and-Greet-Events geplant.

Weitere Infos zur diesjährigen High End finden Sie auch in diesem Newsbeitrag.

