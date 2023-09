Der Hersteller Hifiman schickt mit dem Ananda Nano und dem Aria Organic gleich zwei neue Kopfhörer ins Rennen, die sich konzeptionell ähneln, aber im Detail doch unterschiedliche Lösungen mitbringen – was sich auch in den Preisen niederschlägt.

Hifiman Ananda Nano: Erfolgsmodell in vierter Generation

Der Hifiman Ananda Nano (siehe großes Teaserbild oben) ist ein offener Over-Ear-Kopfhörer mit magnetostatischem Vollbereichstreiber. Anders als bei den früheren Varianten setzt Hifiman hier auf eine silberne Farbwelt. Neu ist auch das deutlich verbesserte Diaphragma: Es ist wesentlich dünner und außerdem anders bedämpft als bei den Vorgängermodellen. Dadurch soll der Klang noch detaillierter werden, obwohl zugleich der Hochtonbereich weniger Präsenz als die bisherigen Ananda-Inkarnationen mitbringe.

Etwas verändert hat sich in diesem Zuge übrigens auch die Impedanz: Sie ist von 25 auf 14 Ohm abgesunken. Deshalb sollte der verwendete Kopfhörerverstärker mindestens ein halbes Watt (gerne auch etwas mehr) an dieser Impedanz leisten können, so der Hersteller. Im Preis inbegriffen sind ein Audiokabel mit einer Länge von drei Metern sowie ein Softcase.

Preis Hifiman Ananda Nano: 699 Euro

Hifiman Arya Organic – der Nachfolge des Arya Stealth

Auch der Hifiman Arya Organic ist ein offener, magnetostatischer Over-Ear-Kopfhörer. Er ist designierter Nachfolger des Arya Stealth und mit den gleichen Stealth-Magneten wie das Topmodell HE1000V2 ausgestattet. Das Treiber-Diaphragma hat eine Materialstärke im Nanometerbereich und ist damit dünner als ein menschliches Haar.

Die Pressemitteilung des Vertriebs Sieveking Sound rühmt das Klangbild des Hifiman Arya Organic als „groß und satt“ mit sonorem Gesamteindruck und seidigem Hochton. Im Lieferumfang enthalten ist ein hochwertiges, anderthalb Meter langes Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer im Gewebeschlauch.

Preis Hifiman Arya Organic: 1.499 Euro

Kontakt

Sieveking Sound GmbH & Co KG

Plantage 20

28215 Bremen

Deutschland

Telefon: +49 (0)421-684893-10

E-Mail: kontakt@sieveking-sound.de

Web: https://www.sieveking-sound.de/