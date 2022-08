Es gibt Neuigkeiten für alle Freundinnen und Freunde des ambitionierten Musikgenusses per Kopfhörer: In Heidelberg eröffnet nämlich der Headphone.shop neu – ein Ladengeschäft (und Online-Anbieter) mit einer breiten Auswahl von Kopfhörern, Zuspielern und Zubehör.

Headphone Pleasuredome: Was wird geboten?

Auf einer Fläche von fast 150 Quadratmetern finden Sie ab dem 17.09.22 ein reichhaltiges Angebot von Kopfhörern – ein „Who is Who der Kopfhörer-Elite“ gibt sich hier ein Stelldichein, so die Heidelberger, und dazu zählen sie unter anderem so bekannte Marken wie Astell & Kern, Focal, Sennheiser, Audeze oder dCS. Zudem biete man die größte Auswahl an In-Ears in Europa, so um die 40 – 50 Exemplare dieser Kopfhörergattung hält man vorrätig.

Außerdem lässt sich in Heidelberg das weltweit erste Kopfhörer-Museum mit spielbereiten Ausstellungsstücken, deren Historie bis ins Jahr 1915 zurückreicht, erleben. Spannend klingt auch das Kopfhörer-Kino bzw. das Kopfhörer-Studio: Beide sind mit einer neuartigen Software ausgestattet, bei der binaural eingemessene Studios virtuell über das 2-Kanal- oder 5.1-Kanal-Signal „gelegt“ werden, was eine frappierende räumliche Darstellung gestatte. Wer hingegen auf Vintage-Technik steht, wird sich wiederum auf die original 1947-er Musikbox „Wurlitzer Bubbler“ freuen, die nach 60 Jahren „Dornröschenschlaf“ wieder flottgemacht wurde.

Außerdem wird es regelmäßig themenbezogene Workshops, die sogenannten Headphone Camps, geben: Gleich am Eröffnungstag finden zwei Sessions statt – aus Platzgründen ist hierfür vorab eine (kostenlose) Anmeldung erforderlich.

Die Eröffnung wird gefeiert am 17.09.2022, weitere Infos gibt’s auf der Website des Headphone.shops. Vielleicht notieren Sie schon mal die Anschrift: Langer Anger 201-203 | 69115 Heidelberg

Kontakt

Headphone.shop

Neue Stücker 13

69118 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49(0)6221-889211

E-Mail: info@headphone-company.com

Web: https://headphone.shop/