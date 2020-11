Estelon Classics Mk-II-Serie Lautsprecher

Der in Estland beheimatete Hersteller Estelon hat sich auf die Herstellung exklusiver Lautsprecher spezialisiert. Charakteristisch sind die ungewöhnlichen Gehäuseformen, die – wo möglich – rechte Winkel vermeiden.

In Deutschland vertreibt Audiostone die Estelon-Lautsprecher. Und weist uns in einer Pressemitteilung darauf hin, dass Estelon in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Anlässlich des Jubiläums wurden die sechs Modelle aus der Estelon-Classics-Serie von Chefentwickler Alfred Vassilkov überarbeitet und optimiert – sie sind nun als MkII-Version erhältlich.

Die technischen Upgrades der Estelon Classic Collection

Alle sechs Modelle erhielten verbesserte Frequenzweichen mit noch hochwertigeren Bauteilen aus dem Hause Mundorf, auch wurde bei allen eine neue, bessere Innenverkabelung von Kubala-Sosna eingesetzt. Ansonsten ließ Estelon den Lautsprechern – je nach Modell – ganz unterschiedliche Verbesserungen angedeihen, beispielsweise neue Diamant-Hochtöner von Accuton, Verbinder von Furutech sowie besondere Resonanzoptimierungen der Gehäuse.

Die Preise für Deutschland stehen noch nicht fest, wenden Sie sich bei Interesse an den Audiostone-Vertrieb.

