Der bekannte HiFi-Hersteller Electrocompaniet vermeldet einen Neuzugang in seiner Classic Line: den Vollverstärker Electrocompaniet ECI 80D. Entwickelt und hergestellt in Norwegen, stellte der neue, „kleine“ Class-A/B-Integrierte 2 x 80 Watt an 8 Ohm bereit.

Die Ausstattung kann sich sehen lassen und wirkt zeitgemäß: Der Amp besitzt zwei analoge Hochpegeleingänge (Cinch), ein MM-Phonoinput sowie fünf S/PDIF-Schnittstellen (3 x optisch, 2 x elektrisch). Neben einem Vorstufenabgriff und dem Lautsprecherterminal gibt es gleich zwei Kopfhörerausgänge (3,5-mm- und 6,35-mm-Klinke), die sich allerdings auf der Rückseite des Electrocompaniet ECI 80D befinden.

Bluetooth aptX HD wurde ebenfalls implementiert, so lassen sich nicht nur entsprechende Quellgeräte einbinden, es kann auch „umgekehrt gefunkt“ werden, also zum Beispiel vom ECI 80D in Richtung Bluetooth-Kopfhörer.

Natürlich soll der ECI 80D auch die Electrocompaniet-typischen Klangtugenden vermitteln: Die Pressemeldung spricht von einem substanziellen und dynamischen Auftritt mit offenen Mitteltonlagen und einem eher milden, gleichwohl detailreichen Obertonbereich.

Preis Electrocompaniet ECI 80D: 2.100 Euro

