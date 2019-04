Schöne Idee: Für Musikkünstler ohne Vertrag werden zur High-End-Messe im MOC München zwölf kostenlose Aufnahmetermine angeboten – verantwortlich hierfür: die Lautsprecherfirma Dynaudio und der Ausrichter der weltgrößten HiFi-Messe, die High End Society. Teilnehmen können Solokünstler, Bands, A-cappella-Gruppen etc. Die Voraussetzungen: Das Ganze hat – logisch! – mit Musik zu tun und die Band besteht aus nicht mehr als sechs Mitgliedern.

Beim sogenannten Dynaudio Unheard Studio handelt es sich um eine Aufnahmeanlage, die als Pop-up-System in Schiffscontainern verbaut wurde und bei der, so die Pressemeldung zum Event, „neueste Technologien von Top-Geräteherstellern aus der ganzen Welt“ zum Einsatz kommen. Es handelt sich aber um mehr als nur ein Tonstudio – die Anlage verfügt über eine komplett verglaste Seitenfront sowie eine Beschallungsinstallation im Außenbereich, sodass draußen alles gehört und gesehen werden kann, was sich im Inneren musikalisch abspielt.

Wessen Bewerbung von der Jury ausgewählt wurde, erhält eine einstündige Aufnahmezeit für eine Live-Session und wird dabei vom Produzenten und Mixer Ashley Shepherd begleitet. Das Master und das Video der Session gehören den jeweiligen Künstlern, die es nach eigenen Wünschen frei einsetzen können. Gleichzeitig werden sie über die Social-Media-Kanäle der High End und von Dynaudio promotet. Möglich ist auch ein Interview vor der Kamera. Und durch die Zusammenarbeit mit Qobuz wird die Musik auch über den Streamingdienst und die sozialen Netzwerke des Anbieters zu sehen und zu hören sein.

Interessiert, hieran mitzumachen? Unter dem folgenden Link können Sie sich bewerben und mit etwas Glück eine der vom 9. bis 12. Mai 2019 stattfindenden zwölf Aufnahmesessions gewinnen: https://www.dynaudio.com/signup/unheard-munich-2019

Kontakt

Dynaudio Germany GmbH

Ohepark 2

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4108–41800

E-Mail: info@dynaudio.de

Web: https://www.dynaudio.de/

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202-702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: www.highendsociety.de