Der Hersteller Devialet hat eine ganz besondere Technik entwickelt, mit der Lautsprecher optimal an den jeweiligen Verstärker angepasst werden können. SAM (Speaker Active Matching) heißt die Technologie, bei der in einem komplexen Messverfahren – unter anderem unter Zuhilfenahme eines Lasers – die wichtigsten akustischen und elektronischen Eigenschaften eines Lautsprechers im Detail aufgezeichnet werden. Das betrifft beispielsweise den Zeitversatz zwischen den verschiedenen Treibern, aber auch die dämpfenden und den Schall lenkenden Einflüsse des Gehäuses und vieles mehr. Für mehr als 900 gängige Lautsprecher am Markt (hier eine aktuelle Liste) wurde dieser Einmessvorgang bereits durchgeführt.

Aus den so gewonnenen Daten wird im Nachgang ein spezielles aus etwa sechzig Funktionsparametern bestehendes Profil gewonnen, welches in den Verstärker-Systemen der Devialet Expert-Pro-Linie bei der Wiedergabe berücksichtigt wird, sodass die entsprechenden Lautsprecher mit einem optimierten Signal beschickt werden. Die Optimierung erfolgt mittels digitalen Signalprozessors in Echtzeit vor der Digital/Analog-Wandlung. Die Devialet-Expert-Pro-Geräte vereinen Verstärker, Streamer und DAC in einem Gehäuse.

Das alles können Sie sich live vorführen lassen, und zwar bei SG Akustik. Anwesend sind Devialet-SAM-Experten aus Frankreich, die die Funktionsweise des Lasers live demonstrieren und sich darauf freuen, Ihre Fragen zu den Devialet-Geräten sowie zur SAM-Technologie zu beantworten.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von einer Referenzanlage, bei der die Sonus faber Aida 2 auf Devialet-Verstärker trifft.

Der Eintritt ist frei, jeder darf vorbeikommen. Wer mag, kann für eine bessere Planung aber gerne eine Platzreservierung vornehmen, siehe unten stehende Kontaktmöglichkeiten

Termin

Samstag, 23. November 2019, 10:00 bis 16:00 Uhr

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/