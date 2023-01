Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Das Motto kennt der HiFi-Freund auch, beispielsweise wenn es darum geht, gewichtige Lautsprecher von der vielzitierten Bordsteinkante in den heimischen Hörraum zu wuchten. Auch das Team von SG-Akustik kann davon ein Liedchen singen, doch der Reihe nach …

Dali Kore: Ein echtes Lautsprecher-Statement

Der Dali Kore ist mit Sicherheit ein Ausnahmelautsprecher. Es ist nicht nur ein Budget im oberen fünfstelligen Eurobereich für den Erwerb vonnöten, sondern auch eine duldsame Statik – denn ein „Pärchen“ der Schallwandler wiegt im Gesamtaufbau 300 Kilogramm.

Der wuchtige Vierwegelautsprecher wird vollumfänglich in Dänemark gefertigt – und ist nun nach der Premiere auf der letztjährigen High End in München auch in der HiFi-Ausstellung der Baden-Badener Villa Schellbach zu hören, betrieben von SG-Akustik. Standesgemäß angetrieben wird die Dali Kore durch Elektronik von AVM – hier kommen leistungsfähige Monoblöcke sowie Vorverstärker und Streamer zum Einsatz.

Wer die Villa und die Dali Kore erleben möchte, der kann Vorführtermine telefonisch oder per E-Mail reservieren (Kontaktdaten unten). Und am Samstag, den 21. Januar 2023 öffnet die Villa Schellbach von 10 bis 16 Uhr ihre Pforten für ein gemeinsames Hörerlebnis aller Interessierten. Wir wünschen viel Vergnügen!

Wann?

Samstag, 21. Januar 2023, 10-16 Uhr

Wo?

Villa Schellbach

Fremersbergstrasse 67A, 76530 Baden-Baden

PS: Mehr zur Technik der Dali Kore finden Sie hier.

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/