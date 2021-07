Chord Company GroundARAY Abschlussstecker

Die Chord Company stellt mit GroundARAY eine neue Produktserie vor. Es handelt sich dabei um insgesamt sieben verschiedene Abschlussstecker für HiFi- und AV-Komponenten, die die Einstreuung von hochfrequenten Störungen verhindern sollen.

Chord Company GroundARAY – Details

Grundsätzlich können ungenutzte Steckplätze an HiFi- und AV-Komponenten wie „Antennen“ für HF-Rauschen wirken. Bei ungünstigen Rahmenbedingungen kann es hierdurch zu einem verstärkten Grundrauschen dieser Komponenten kommen – was natürlich im Wortsinne negativ auf den Signal-Rausch-Abstand einzahlt. Aus diesem Grund hat die Chord Company Abschlussstecker entwickelt, die externe HF niederohmig ableiten und in Wärme umwandeln sollen. Die Ableitungstechnik ist verborgen in einem CNC-gefrässten, dickwandigen Zylinder aus Aluminium. Insgesamt sieben Steckervarianten gibt es: Cinch, XLR männlich und weiblich, BNC, RJ45, USB, HDMI und sogar DIN (das dürfte Besitzer von Naim-Komponenten erfreuen).

Wie es in der Pressemitteilung heißt, wird jeder Chord GroundARAY von Hand am Firmensitz des Unternehmens montiert und sodann mit sorgfältig ausgewählten Materialien gefüllt, um Geräusche zu dämpfen sowie die Auswirkungen mechanischer bzw. akustischer Vibrationen zu minimieren. Laut Chord Company profitieren nicht nur Audiogeräte, sondern auch Projektoren und Bildschirme von den Effekten.

Pro GroundARAY werden sportliche 675 Euro fällig, Chord-Company-Fachhändlern stellt das Unternehmen ein Demo-Set zur Verfügung, mit dem sich interessierte Kunden vorab von der Sinnhaftigkeit des Einsatzes überzeugen können.

