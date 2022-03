Klar, wenn schon der Buchstabe L draufsteht, wird die neue Soundbar von Canton kein schüchternes Mini-Soundsystem sein: 90 Zentimeter breit ist das Canton Sound L Smart Sounddeck vielmehr – und 33 Zentimeter tief. Mithin sollten auch große Fernseher auf der Glasoberfläche des Sounddecks bequem Platz finden.

Zudem geht es soundseitig recht kräftig zur Sache: Canton verspricht insgesamt 300 Watt Verstärkerleistung, die vier 100-Millimeter-Downfire-Subwoofer und zwei 50-Millimeter-Mitteltöner – sämtliche Konusse kommen mit Aluminiummembranen – sowie zwei 19-Millimeter-Hochtonkalotten an die Kandare nehmen.

Daraus ergeben sich quasi zwei von einem Subwoofersystem unterstützte Zwei-Wege-Lautsprecher, die das Canton Sound L Smart Sounddeck zu einem 2.1-Stereo- beziehungsweise per „Virtual Surround Technik“ zu einem virtuellem 5.1-Heimkinoset machen. Darüber hinaus lassen sich mithilfe der hauseigenen Wireless-Technologie bis zu drei weitere Lautsprecher aus Cantons Smart-Serie zu einem Heimkinosystem kombinieren – und das ganz ohne (nicht unterstützte) Wifi-Einbindung. Der Einsatz des Sound L Smart Sounddecks als Center „in ein bestehendes großes Smart-Heimkinosystem“ sei laut Canton ebenfalls möglich.

Als Mehrkanaltonformate dienen Dolby Audio und DTS Digital Surround. Und über das, was das Canton Sound L Smart Sounddeck gerade so treibt oder an Einstellmöglichkeiten offeriert, informiert das LED-Display auf der Gehäusefront oder das On-Screen-Display (OSD) auf dem angeschlossenen TV-Gerät. Eine Smart-Fernbedienung liegt Cantons neuer Soundbar serienmäßig bei.

