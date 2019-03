Canton vermeldet zwei neue Standlautsprecher in der „Online Exklusiv Serie“: Die Canton Smart A 25 (Bildmitte) und Canton Smart A 45 sind, die Namensgebung lässt bereits drauf schließen, wireless ansteuerbare Aktivsysteme.

Die kleinere, nicht ganz einen Meter in die Höhe ragende Canton Smart A 25 kommt je Lautsprecher mit 350 Watt Aktivpower daher, die größere Canton Smart A 45 mit jeweils 600 Watt sowie 107 Zentimetern Bauhöhe. Beide Lautsprecher sind als 3-Wege-Downfire-Bassreflexsysteme konzipiert und greifen mit Blick auf ihre unmittelbar klangrelevante Technologie auf die wohlbeleumundete „Reference Technologie“ zurück, die unter anderem Keramikmembranen für die Treiber im Hoch-, Mittel- als auch Tieftonbereich vorsieht. Die resonanzoptimierten, aus massivem HDF gefertigten Gehäuse seien zudem extrem steif und mit zusätzlichen Streben stabilisiert.

Die kabellose Signalübertragung zwischen den Lautsprechern erfolge mit einer internen Signalverarbeitung von 24 Bit, so Canton. Mit Blick auf die digitale Sphäre gewähren die Canton Smart A 25 sowie Canton Smart A 45 Eingang via Bluetooth, USB und S/PDIF (koaxial & optisch) – „alle gängigen Tonformate“ seien hier kompatibel, so die Pressemitteilung weiter. Analog hat der geneigte Hörer schließlich die Wahl zwischen symmetrischen und asymmetrischen Hochpegel-Inputs.

Die Canton Smart A 25 und Canton Smart A 45 verstehen sich natürlich bestens mit den anderen Komponenten aus Cantons Smart-Serie und sind beispielsweise erweiterbar zu Multiroom-Lösungen oder Heimkinosets; Dolby Audio und DTS Digital Surround werden von beiden Lautsprechern entsprechend unterstützt. Auf der anderen Seite sind die Standlautsprecher freilich auch ganz schlicht als „highendige Soundbars“ nutzbar.

Sowohl Canton Smart A 25 als auch Canton Smart A 45 werden im Canton Werk in Weilrod per Hand gefertigt, versprechen die Hessen. Die Modelle zieren jeweils eine gänzlich schraubenlosen Front und ein Finish in wahlweise Seidenmatt-Weiß oder Hochglanz-Schwarz.

Die Canton Smart A 25 und Canton Smart A 45 werden ab dem 18. März 2019 ausschließlich „direkt“ über den Canton-Onlineshop verfügbar sein.

Paarpreise:

Canton Smart A 25: 2.400 Euro

Canton Smart A 45: 3.600 Euro

