Der dänische Hersteller Buchardt Audio ist im Heimatland bereits erfolgreich. Das Erfolgsrezept ist eine Trias aus Direktvertrieb, Großserienproduktion und Fokussierung auf ein übersichtliches Portfolio. Kunden sollen von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren, so die Pressemitteilung aus dem Hause HifiPilot, welches die Wandler von Buchardt ab sofort in Deutschland vertreibt. Die Entwicklung der Lautsprecher findet in den hauseigenen Labors in Dänemark statt, die Fertigung erfolgt teils in Dänemark, teils in China – soll dabei aber strengsten Standards und schärfsten Qualitätskontrollen unterliegen.

Der Buchardt S300 MK2 kommt als Zweiwege-Kompaktlautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 88 dB/W/m und soll mit einer für die Größe beeindruckenden Basswiedergabe sowie einer breiten Klangbühne aufwarten.

Der Buchardt S400 (im Aufmacherbild) – ebenfalls ein Zweiwege-Kompaktlautsprecher – wiederum weist eine rückseitige Passivmembran auf. Diese optimiere die Basswiedergabe, sprich vermeide typische Nachteile eines Bassreflexrohrs wie Strömungsgeräusche oder Kompression.

Der Buchardt S400 ist in Schleiflack-Schwarz und Eichenfurnier erhältlich, der S300 MKII in Schleiflack-Schwarz oder -Weiß. Erwähnenswert ist auch die hohe Garantiezeit von zehn Jahren.

Achtung: Um den Vertriebsstart in Deutschland gebührend zu würdigen, gibt es bis zum 24. Dezember ein Spezialangebot: Wer ein Paar Buchardt-Audio S300 MKII oder S400 erwirbt, bekommt ein Paar Buchardt-Audio-Lautsprecherstative im Wert von immerhin 275 Euro gratis dazu.

Preise:

Buchardt Audio S300 MK2 Kompaktlautsprecher: 1.300 Euro

Buchardt Audio S400 Kompaktlautsprecher Schwarz: 2.000 Euro

Buchardt Audio S400 Kompaktlautsprecher Eichenfurnier: 2.150 Euro

Kontakt

HifiPilot

Höhenstraße 7

75239 Eisingen

Deutschland

Telefon: +49(0)7232-3640155

E-Mail: kontakt@hifipilot.de

Web: https://www.hifipilot.de