bFly-audio Octopus Plattenklemme/-gewicht

Bei der Vinylwiedergabe gibt es eine ganze Reihe von Stellschrauben, an denen man drehen kann, um wirklich den optimalen Klang aus der Rille zu holen. Das fängt bei der exakt waagerechten Aufstellung des Plattendrehers an, setzt sich bei der korrekten Justage des Tonabnehmers fort – und kann natürlich durch geeignete Kabel und Vorverstärker beeinflusst werden. Doch auch das Vinyl selbst sollte natürlich so plan und resonanzarm wie möglich auf dem Plattenteller liegen. Dafür gibt es nun eine neue Lösung von bFly-Audio – mit den Namen Octopus.

bFly-Audio Octopus – Technik & Konzept

Es handelt sich bei dem bFly-Audio Octopus um ein modulares Konzept: Durch einen einfachen Austausch der Dornaufnahme lässt sich zwischen zwei Betriebsmodi wählen, denn der Octopus kann wahlweise als Plattenklemme (ideal für gewelltes Vinyl) oder als Plattengewicht eingesetzt werden. Noch dazu gibt es ihn in verschiedenen Farben und Gewichtsklassen: Ganz gleich, ob Subchassis, „Brett“ oder Masselaufwerk – es gibt gewissermaßen immer einen passenden Octopus.

Das Absorberkonzept soll laut bFly-Audio sowohl Dorn- und Motorvibrationen als auch die Eigenschwingungen der Schallplatte ausgleichen. Die Unterseite des bFly Octopus ist mit acht zweilagigen Absorbern ausgestattet, wobei Halbkugeln aus Buchenholz die Schwingungen aufnehmen und an Gel-Pads weiterleiten. Die Schwingungen des Dorns wiederum werden von der Dornaufnahme – bestehend aus einem speziellen, resonanzarmen Spezialkunststoff – sowie einem Kupferzylinder aufgenommen.

Erhältlich ist der bFly-Audio Octopus Light in Schwarz oder in poliertem Aluminium. Aktuell verfügbar sind Varianten mit einem Gewicht zwischen 230 und 300 Gramm, in Kürze soll ein weiteres Modell (Octopus Heavy) mit einem Gewicht von 520 Gramm folgen. Wer gleich zwei Octopus auf einmal ersteht, erhält einen Rabatt von 99 Euro.

Preise:

Octopus Light: 449 Euro

Octopus Heavy: 599 Euro

Aufpreis Octopus-Vario (zwei Einsätzen für Klemme und Gewicht): 40 Euro

