Eine kurze, aber dafür umso „gehaltvollere“ Pressemitteilung erreichte uns ganz frisch aus der baden-württembergischen Gemeinde Malsch:

Die dort ansässige Audio Video Manufaktur – ja, schreiben wir den Firmenamen an dieser Stelle ruhig mal voll aus – kündigt für die vom 9. bis 12. Mai stattfindende Münchener High End 2019 einen „XXL-Messeauftritt“ an. Nachdem der Hersteller, dessen über 30 Jahre alte Wurzeln im Verstärkerbau liegen, neben beispielsweise highendigen All-in-one-Lösungen neuerdings auch Aktivlautsprecher und Plattenspieler (zum AVM Rotation R2.3 gibt’s in Kürze einen Testbericht) im Portfolio hat, darf man sich nun mit gewissem Stolz „Vollsortimenter“ nennen.

Auf der High End (Raum D106, Atrium 3.1) werden im Rahmen des größten Messeauftritts der AVM-Geschichte auf über 130 Quadratmetern dann unter anderem besagte Aktivlautsprecher in den Vorführungen präsentiert. Zudem kündigt AVM die Enthüllung „weiterer sieben Produktneuheiten“ an. Mit Blick auf den vor Kurzem vorgestellten neuen Vollverstärker AVM Ovation A 8.3 (wir berichteten bereits über den Ovation 8.3) regt AVM darüber hinaus zur Diskussion mit den zuständigen Entwicklern an.

