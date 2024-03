Im schönen Wien sitzt das 2017 gegründete und damit noch vergleichsweise junge Unternehmen Austrian Audio. Das Gründungsteam indes bestand aus „alten Hasen“, es handelt sich nämlich um ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AKG-Werks, welches 2017 schließen musste. Die Österreicher schufen ihr eigenes Unternehmen und nun einen neuen Kopfhörerverstärker: den Austrian Audio Full Score one.

Die Verstärkerschaltung des Austrian Audio Full Score one

Der Austrian Audio Full Score one ist ein – so heißt es in der Eigenwerbung – äußerst rauscharmer und leistungsstarker Kopfhörerverstärker, der sowohl nieder- als auch hochohmige Kopfhörer (empfohlen: 10 bis 300 Ohm) zu treiben vermag. In der Hauptverstärkerstufe arbeitet eine breitbandige, vollsymmetrisch ausgelegte Spannungsrückkopplung, die mit „einer dreifachen Emitterfolger-Ausgangsstufe in Class B, einer schnellen Push-Pull-Verstärkungsstufe sowie einer kaskadierten parallelen Differenzeingangsstufe“ gekoppelt sei. Eine sogenannte „True Transient Technology“ soll darüber hinaus sicherstellen, dass der Verstärker auch steilflankige Transienten unverschleppt an den angeschlossenen Kopfhörer bringt.

Schnell und rauscharm

Das äußerst breitbandige, „schnelle“ Verstärkerdesign (5 Hz bis 2 MHz, bei -3 Hz) ist diskret ausgelegt, mit Blick auf den Signalpfad habe man bewusst auf integrierte Schaltkreise verzichtet. Eine hohe interne Betriebsspannung soll einen extragroßen Dynamikbereich zeitigen. Der Austrian Audio Full Score one ist mit einer THD von weniger als 0,0005 % bei einem Watt an 10 Ohm deklariert, die maximale Ausgangsspannung wird mit 19 dBV / 9 Vrms bei 0,01% THD angegeben.

Ausstattung und Preis

Der 2,8 Kilogramm schwere Kopfhörerverstärker bietet je einen XLR- und Cinch-Eingang, außerdem zwei 6,3-mm-Stereoklinkenbuchsen sowie einen vierpoligen XLR-Ausgang für Kopfhörer. Die UVP für den Austrian Audio Full Score one beträgt 1.499 Euro.

Kontakt

Austrian Audio

Eitnergasse 15

1230 Wien

Österreich

Telefon: +43(0)-1 934 682 6300

E-Mail: office@austrianaudio.com

Web: https://austrian.audio/