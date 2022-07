Der in Essen beheimatete Fachhändler Aura HiFi lädt am 13.08.2022 zu seinem Sommerfest ein – und dort wird so einiges geboten: Musik „live“ und „von der Konserve“, spannende Insights und Klangbeispiele, aber auch ein zünftiges Catering.

Aura HiFi: Sommerfest 2022 – das Programm

Vier unterhaltsame und spannende Workshops stehen auf dem Programm.

Um 10:30 Uhr geht es los mit der Frage: Wie stellt man Lautsprecher optimal auf?

Um 12:00 Uhr dreht sich alles rund um die Vinylwiedergabe: Wie klingen unterschiedliche Tonabnehmer? Woran erkennt man eigentlich eine gute Aufnahme? Was bringt Schallplattenreinigung?

Um 13:30 Uhr wird die Wirkung von „kleinen Helferlein“ untersucht, unter anderem von Basen, Untersetzern und hochwertigen Netzkabeln.

Um 15:00 Uhr werden analoge und digitale Klangwelten miteinander verglichen.

Drumherum können diverse HiFi-Geräte in Augen- und Ohrenschein genommen werden, unter anderem Hornlautsprecher von Avantgarde Acoustic und die neuen Wandler Coax 611 von Piega, eine Vor-End-Kombi von Octave, der Linn LP12 und weitere.

Eine Liveband sorgt für Unterhaltung – und die im Ruhrgebiet legendäre Metzgerei Dönninghaus steuert Köstlichkeiten vom Grill bei. Das leibliche Wohl kommt also nicht zu kurz.

Wann?

13. August 2022, 10 – 17 Uhr



Wo?

Aura HiFi

Rüttenscheider Straße 176 | 45131 Essen

PS: Zur Einstimmung finden Sie hier unseren aktuellen Firmenbericht.

Kontakt

Aura HiFi

Rüttenscheider Straße 176

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-721207

E-Mail: info@aura-hifi.de

Web: https://www.aura-hifi.de/