Aune S9c Pro DAC/Kopfhörerverstärker

Aune kündigt einen Nachfolger für seinen erfolgreichen S6 Pro an: Der neue Referenz-DAC mit Kopfhörerverstärker hört auf den Namen Aune S9c Pro und folgt einem konsequent audiophil anmutenden Ansatz.

Aune S9c Pro: D/A-Wandler mit reichlich Schnittstellen

Der Aune S9c Pro ist mit vier Digitaleingängen ausgestattet: AES/EBU, USB-B, S/PDIF optisch und koaxial. Außerdem lässt er sich per Bluetooth bespielen (LDAC / aptX HD). Er akzeptiert PCM-Daten bis 32 Bit/786 kHz und DSD bis DSD512 – und er kann MQA dekodieren/rendern.

Besonderer Wert sei – so heißt es bei Aune – auf eine großzügig dimensionierte Stromversorgung (50-VA-Trafo + 23900 μF Siebkapazität), einen sauberen digitalen Signalweg sowie eine optimale Taktung gelegt worden. Auf Wunsch lässt sich auch eine externe Clock (10 MHz) an den S9c Pro anschließen.

Das gewandelte und auf Wunsch lautstärkegeregelte Signal steht wahlweise über symmetrische (XLR) oder unsymmetrische (Cinch) Anschlüsse bereit, außerdem gibt es drei Kopfhörerausgänge: eine klassische 6,35-mm-Stereoklinke, einen symmetrischen XLR-Anschluss und einen 4,4-mm-Port. Die Verstärkerschaltung, so wird in der Pressemitteilung betont, ist vollständig diskret aufgebaut und soll bis zu 5 Watt Ausgangsleistung bieten. Zum Lieferumfang gehört eine handliche Fernbedienung, der DAC/Kopfhörer-Amp ist in Schwarz und Silber zu haben.

Übrigens: Der Aune S9c Pro läuft sich gerade bei fairaudio warm, wir werden demnächst einen ausführlichen Testbericht veröffentlichen.

Preis Aune S9c Pro: 749 Euro

Kontakt

Aune Audio Distribution Deutschland & Österreich

Europaring 11

94315 Straubing



Telefon: +43-6505605607

E-Mail: service@aune-store.com

Web: https://www.aune-store.com/