Mit dem DC Block stellt der britische Hersteller Audiolab einen kompakten Netzfilter vor, der sich vorrangig um hochfrequente Störungen und Gleichspannungsanteile kümmert und diese minimiert. Er kann kurzfristig mit bis zu 600 VA belastet werden.

Audiolab DC Block – Hintergründe

Beim Audiolab DC Block handelt es sich um einen klassischen, passiven Entstörfilter, der den sogenannten DC-Offset minimiert. Bekanntermaßen wird der Strom, bedingt durch Einstreuungen anderer Geräte, aber auch durch den zunehmenden Einsatz von Wechselrichtern (Photovoltaikanlagen) immer „schmutziger“.

Nichtlineare Lasten könnten einen Gleichspannungsversatz hervorrufen, so der deutsche Audiolab-Vertrieb IAD, was insbesondere Transformatoren schneller an ihre Leistungsgrenze bringe, außerdem könnten mechanische und elektrische Brummeinstreuungen daraus resultieren.

Der Audiolab-Netzfilter wird einfach in die bestehende Netzverkabelung eingeklinkt. Er filtert hochfrequente Störungen und entfernt Gleichspannungsanteile. Audiolab verspricht durch den Einsatz des DC Block ein artefaktefreies Klangbild sowie deutlich verbesserte Feindynamik und Räumlichkeit.

Preis Audiolab DC Block: 119 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)216-1617830

E-Mail: play@audiolust.de

Web: https://www.audiolust.de/